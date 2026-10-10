مروی:نیروهای انتظامی پشتوانه آرامش مردم و رزمندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار فرماندهان انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: نیروهای نظامی و انتظامی، دژهایی هستند که از مردم در برابر آسیب‌ها، دشمنان، بدخواهان و متجاوزان دفاع می‌کنند و پناه مردم هستند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: اگر امنیت نباشد، هیچ کاری سامان پیدا نمی‌کند؛ فعالیت‌های مادی و معنوی، فرهنگی، علمی و اقتصادی، همگی در گرو امنیت هستند.

وی افزود: نقش نیروهای انتظامی، نقشی ملی و به وسعت یک ملت است؛ فعالیت آنان در سراسر کشور اثرگذار است و پشتوانه آرامش و فعالیت مردم به شمار می‌رود.

مروی افزود: امنیتی که نیروی انتظامی در داخل کشور برقرار می‌کند، پشتوانه آرامش نیروهای مستقر در خط مقدم جبهه و مایه اطمینان خاطر آنان است.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: اگر در گذشته شعار کمک آمریکا به مردم داده می‌شد، شاید عده محدودی فریب می‌خوردند؛ اما پس از جنایتی که در میناب انجام دادند، کسی نیست که آمریکا را کمک‌کار مردم بداند. شما در حمله به یک مدرسه ابتدایی ۱۶۸ غیرنظامی را به شهادت رساندید که ۱۲۰ نفر از آن‌ها دانش‌آموز ۶ تا ۱۳ ساله بودند؛ به کودکان رحم نکردید؛ آیا به مردم رحم می‌کنید؟ آیا واقعاً دلسوز مردم هستید یا به دنبال منافع خودتان هستید؟ مردم ما الحمدلله این مسائل را می‌دانند و متوجه اهداف دشمن هستند.

وی بیان کرد: رهبر شهید انقلاب در برابر قدرت‌های متجاوز محکم و باصلابت، اما در برابر مردم و خانواده شهدا، سرشار از محبت بودند؛ این سیره باید برای ما الگو باشد.