https://mehrnews.com/x3dp3M ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ کد مطلب 6984595 استانها گیلان استانها گیلان ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ قرار رشتی ها در میدان به شب ۲۳۴ رسید رشت- در این فیلم، قرار شبانه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب و برای دفاع از وطن را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6984595 کپی شد مطالب مرتبط صدیقی: دشمن شناسی باید محور برنامهها و تصمیم گیریها باشد روایت مهر از دویست و سی و چهارمین حضور مردم آستانه در تجمعات اجتماع شبانه تبریزیها در حمایت از رهبری به ایستگاه ۲۳۴ رسید برچسبها رشت تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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