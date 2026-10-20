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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

قرار رشتی ها در میدان به شب ۲۳۴ رسید

قرار رشتی ها در میدان به شب ۲۳۴ رسید

رشت- در این فیلم، قرار شبانه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب و برای دفاع از وطن را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6984595

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