به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی سه‌شنبه‌شب در مجتمع فرهنگی، تربیتی و خوابگاه شبانه‌روزی شهید رجایی برازجان، با اشاره به رسالت فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد اظهار کرد: فعالیت‌های این نهاد تنها به حمایت‌های معیشتی محدود نمی‌شود و توجه به مسائل فرهنگی، اعتقادی و فکری خانواده‌ها، از مأموریت‌های مهم آن به شمار می‌رود.

وی افزود: توانمندسازی پایدار خانواده‌ها و دستیابی آنان به خوداتکایی، علاوه بر حمایت‌های مادی، نیازمند تحول در نگرش، اندیشه و باورهای افراد است؛ ازاین‌رو، رویکردهای فرهنگی و تربیتی جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های کمیته امداد دارند.

محبی با تأکید بر اینکه مجتمع‌های شبانه‌روزی کمیته امداد صرفاً محل اسکان دانش‌آموزان نیستند، تصریح کرد: این مراکز با اجرای برنامه‌های مکمل آموزشی، فرهنگی و تربیتی، زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند.

وی چهار محور اصلی فعالیت این مجتمع‌ها را مشاوره و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مهارت‌آموزی، تقویت مبانی اعتقادی و هویتی و ارتقای بنیه علمی و تحصیلی عنوان کرد و گفت: برنامه‌های این مراکز با هدف تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه موفقیت آنان در مسیر تحصیل و زندگی دنبال می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر همچنین بر اهمیت همکاری با آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: این دو مجموعه از ظرفیت‌های یکدیگر برای حمایت از دانش‌آموزان برخوردارند و تفاهم‌نامه همکاری میان آن‌ها، حوزه‌هایی همچون مسائل آموزشی و تربیتی، طرح مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان «نماد»، سوادآموزی خانواده‌های تحت حمایت و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش مراکز نیکوکاری در گسترش خدمات حمایتی افزود: خدمات این مراکز تنها به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد محدود نیست و بخشی از حمایت‌ها نیز به دانش‌آموزان نیازمند خارج از جامعه تحت پوشش اختصاص می‌یابد.

محبی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ظرفیت خوابگاه شهید رجایی را ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به نیاز دانش‌آموزان مناطق مختلف شهرستان دشتستان، از جمله مناطقی که با کمبود امکانات خوابگاهی مواجه‌اند، باید زمینه افزایش ظرفیت این مجتمع تا ۱۲۰ نفر فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت بهسازی و نوسازی فضای خوابگاه خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده برای بهبود امکانات، این مجموعه همچنان به توجه بیشتر و اجرای طرح توسعه نیاز دارد و تحقق این برنامه‌ها به تأمین منابع مالی وابسته است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز مجتمع‌های شبانه‌روزی گفت: تلاش شده است با وجود محدودیت‌های موجود، امکانات لازم برای دانش‌آموزان فراهم شود و با تکمیل کادر اجرایی و تربیتی، شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات ایجاد شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان افزود: انتظار کمیته امداد تنها ادامه تحصیل دانش‌آموزان نیست، بلکه باید زمینه موفقیت آنان در دانشگاه‌های مطرح کشور فراهم شود. در همین راستا، تأمین امکانات آموزشی و تقویتی، از جمله کتاب‌های کمک‌آموزشی، در دستور کار قرار دارد.

محبی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و مربیان مجتمع و همکاری مسئولان شهرستانی، ابراز امیدواری کرد با توسعه امکانات و تقویت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، زمینه موفقیت بیشتر دانش‌آموزان تحت حمایت و ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای آنان فراهم شود.