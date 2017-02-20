۷۹۴۲دانش آموز مددجوی استان از خدمت فرهنگی کمیته امدادبهره مندشدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از ارزشمندترین فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد، تاسیس مجتمع های فرهنگی تربیتی است.

وی بیان داشت: ۳۲۱ دانش آموز از مناطق محروم و دور افتاده استان در شش مجتمع خوابگاهی این نهاد در استان ساکن و از خدمات فرهنگی در طول سال بهره مند می شوند.

محبی تصریح کرد: بیش از سه میلیارد و ۸۳۲ میلیون ریال در زمینه ارائه خدمات فرهنگی برای دانش آموزان هزینه شده است.

وی افزود: این میزان اعتبار در محلهایی همچون هزینه های تحصیلی، اردوهای زیارتی و سیاحتی و مشاوره تحصیلی هزینه شده است.

محبی ارائه خدمات فرهنگی را یکی از محورهای اساسی فعالیتهای کمیته امداد عنوان کرد.

وی افزود: فراهم کردن تسهیلات و امکانات‌ لازم برای‌ ادامه تحصیل دانش آموزان، رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی آنها، برگزاری اردوهای تربیتی و آموزشی از مهمترین اقدامات فرهنگی کمیته امداد برای دانش آموزان تحت حمایت است.