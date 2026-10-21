برداشت برنج اهواز از سطح ۲۵ هزار هکتار زمین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطرودی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بر اهمیت مدیریت عملیات برداشت در این مرحله تأکید کرد و افزود: با توجه به سطح کشت گسترده برنج در اهواز، مدیریت صحیح فرآیند برداشت و استفاده از ماشین‌آلات مدرن برای جلوگیری از اتلاف محصول از اولویت‌های اصلی است.

وی ادامه داد: تیم‌های فنی و ترویجی با هدف همراهی کشاورزان در تمامی مراحل، از کاشت تا برداشت، فعالیت می‌کنند تا بهترین کیفیت محصول به بازار عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز بیان کرد: مزارع این شهرستان که در ماه‌های گذشته تحت نظارت‌های فنی و ترویجی بوده‌اند، اکنون آماده برداشت محصول نهایی هستند و انتظار می‌رود با انجام صحیح عملیات برداشت و با توجه به کیفیت مطلوب محصولات، نقش برنج اهواز در تأمین نیاز بازار استان به‌طور چشمگیری تقویت شود.