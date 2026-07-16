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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۱

آغاز عملیات کاشت انواع لوبیا در شهرستان اردل

آغاز عملیات کاشت انواع لوبیا در شهرستان اردل

اردل-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل، از پایان عملیات کاشت لوبیا در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری، عملیات کاشت انواع لوبیا در سطح ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی انجام شد.

وحید طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه لوبیا یکی از محصولات مهم زراعی شهرستان اردل به شمار می‌رود، اظهار کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، رعایت توصیه‌های فنی توسط بهره‌برداران و نظارت مستمر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود از سطح زیر کشت امسال حدود ۲ هزار تن محصول لوبیا برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل افزود: بخش عمده مزارع لوبیا در دهستان پشتکوه کشت شده و بهره‌برداران با استفاده از بذرهای مناسب، رعایت اصول فنی کشت، تغذیه و مدیریت صحیح مزرعه، نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول ایفا می‌کنند.

طهماسبی با اشاره به اهمیت این محصول در اقتصاد کشاورزی منطقه خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از ابتدای فصل زراعی با ارائه خدمات فنی و ترویجی، بازدیدهای میدانی و آموزش‌های تخصصی، در کنار کشاورزان حضور داشته و این روند تا پایان فصل برداشت نیز ادامه خواهد داشت تا زمینه دستیابی به تولید مطلوب و افزایش بهره‌وری فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم شرایط مناسب آب‌وهوایی و مدیریت صحیح مزارع، محصولی با کیفیت مطلوب تولید شده و علاوه بر تأمین نیاز بازار، گامی مؤثر در افزایش درآمد بهره‌برداران و توسعه بخش کشاورزی شهرستان اردل برداشته شود.

کد مطلب 6889512

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