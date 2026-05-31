۸۰ هکتار سیب زمینی در سوادکوه کشت شد

عباسعلی پورمند در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشت سیبزمینی در سطح ۸۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود هزار و ۷۶۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.
وی با اشاره به ظرفیت اقلیمی و خاکی مطلوب منطقه برای تولید سیبزمینی اظهار داشت: این میزان برداشت در شرایط نرمال و با اجرای توصیههای فنی از جمله تغذیه متعادل خاک، آبیاری اصولی و کنترل بهموقع آفات و بیماریها محقق خواهد شد.
وی سیبزمینی را یکی از محصولات اساسی سبد غذایی خانوار دانست و افزود: برنامهریزی صحیح در مراحل داشت و برداشت، نقش کلیدی در پایداری عرضه و کاهش نوسانات بازار ایفا میکند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه تأکید کرد: توسعه کشتهای برنامهمحور در مناطق مستعد، ضمن افزایش بهرهوری از منابع آب و خاک، به تثبیت اشتغال روستایی و تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه کمک شایانی میکند و مدیریت جهاد کشاورزی، همراهی فنی و ترویجی با کشاورزان را برای صیانت از عملکرد و کیفیت محصول سیبزمینی دنبال خواهد کرد.
