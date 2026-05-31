۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

۸۰ هکتار سیب زمینی در سوادکوه کشت شد

سوادکوه - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از کشت سیب‌زمینی در سطح ۸۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

عباسعلی پورمند در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشت سیب‌زمینی در سطح ۸۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود هزار و ۷۶۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی با اشاره به ظرفیت اقلیمی و خاکی مطلوب منطقه برای تولید سیب‌زمینی اظهار داشت: این میزان برداشت در شرایط نرمال و با اجرای توصیه‌های فنی از جمله تغذیه متعادل خاک، آبیاری اصولی و کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها محقق خواهد شد.

وی سیب‌زمینی را یکی از محصولات اساسی سبد غذایی خانوار دانست و افزود: برنامه‌ریزی صحیح در مراحل داشت و برداشت، نقش کلیدی در پایداری عرضه و کاهش نوسانات بازار ایفا می‌کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه تأکید کرد: توسعه کشت‌های برنامه‌محور در مناطق مستعد، ضمن افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک، به تثبیت اشتغال روستایی و تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه کمک شایانی می‌کند و مدیریت جهاد کشاورزی، همراهی فنی و ترویجی با کشاورزان را برای صیانت از عملکرد و کیفیت محصول سیب‌زمینی دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6845384

