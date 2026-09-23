فاطمه عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده از وضعیت باغ‌های مرکبات میاندورود اظهار کرد: بر اساس پایش‌های کارشناسی و بررسی‌های میدانی، امسال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی باغی شهرستان به کشت نارنگی پیش‌رس اختصاص دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح، حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ تن نارنگی پیش‌رس تولید و روانه بازار شود که این میزان می‌تواند سهم قابل توجهی در تولید مرکبات شهرستان داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با بیان اینکه تولید مرکبات نقش مهمی در اقتصاد بخش کشاورزی منطقه دارد، گفت: رعایت توصیه‌های فنی و اقدامات انجام‌شده از سوی باغداران در طول دوره رشد، زمینه دستیابی به این میزان تولید را فراهم کرده است.

عباسپور ادامه داد: در آستانه برداشت، تلاش جهاد کشاورزی بر تسهیل فرآیند برداشت، حفظ کیفیت محصول و فراهم کردن شرایط مناسب برای عرضه نارنگی به بازارهای داخلی و صادراتی متمرکز است.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش ضایعات مرکبات خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت نارنگی در سبد محصولات باغی میاندورود، برنامه‌های ترویجی و کارشناسی برای کاهش خسارت و ضایعات در مراحل برداشت و حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود تصریح کرد: هدف این است که با مدیریت صحیح مراحل برداشت و انتقال محصول، بخش بیشتری از ظرفیت تولید باغ‌ها به دست تولیدکنندگان برسد و محصول با کیفیت مناسب در اختیار بازار قرار گیرد.