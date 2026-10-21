به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رضا سلیمان‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در دوره آموزشی «رسم خدمت» ویژه گروه‌های جهادی، با تشریح رویکردهای جدید سازمان بسیج سازندگی اظهار کرد: فعالیت‌های جهادی باید بر پایه شناخت مسائل واقعی جامعه و متناسب با نیازهای مردم برنامه‌ریزی شود و در این مسیر، امیدآفرینی و کادرسازی برای انقلاب اسلامی از مهم‌ترین مأموریت‌های گروه‌های جهادی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت قرارگاه‌های جهادی افزود: هماهنگی میان گروه‌ها، شناسایی توانمندی‌های موجود و فراهم‌کردن زمینه پشتیبانی از فعالیت‌ها می‌تواند اثربخشی اقدامات جهادی را افزایش دهد و روند خدمت‌رسانی به مناطق نیازمند را بهبود بخشد.

مسئول بسیج سازندگی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق کمتر برخوردار استان بیان کرد: برخی مناطق کوهستانی و دور از مراکز خدمات‌رسانی با نیازهای متعددی روبه‌رو هستند و باید در اولویت برنامه‌ریزی گروه‌های جهادی قرار گیرند.

سلیمان‌نژاد با اشاره به دشواری‌های آموزشی در برخی مناطق روستایی و دورافتاده تصریح کرد: در مدارس چندپایه، یک معلم مسئولیت آموزش دانش‌آموزان چند پایه تحصیلی را برعهده دارد که این وضعیت می‌تواند بر کیفیت آموزش تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، شناسایی مشکلات و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی برای کاهش این چالش‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید در کنار گروه‌های جهادی حضور میدانی داشته باشند، خاطرنشان کرد: به‌جای اکتفا به مطالبه‌گری از جهادگران، باید موانع فعالیت آنان شناسایی و برای رفع مشکلات و تسهیل خدمت‌رسانی اقدامات عملی انجام شود.

آمادگی جهادگران برای شرایط احتمالی تأمین انرژی

مسئول بسیج سازندگی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط منطقه و احتمال بروز چالش در تأمین انرژی، بر ضرورت آمادگی گروه‌های جهادی برای مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده تأکید کرد.

وی افزود: گروه‌های جهادی علاوه بر حفظ آمادگی برای حضور در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، در افزایش آگاهی عمومی درباره مدیریت مصرف انرژی و آماده‌سازی خانواده‌ها برای شرایط دشوار نقش‌آفرینی کنند.

سلیمان‌نژاد با اشاره به اقدامات رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا در مناطق جنوبی کشور گفت: این رزمندگان در کنار انجام مأموریت‌های خود، در زمینه ساخت، بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی مناطق محروم نیز فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۶۷ تا ۶۸ واحد مسکونی در قالب این اقدامات ساخته، بازسازی یا بهسازی شده است، افزود: بهره‌گیری از مهارت‌های تخصصی رزمندگان در حوزه‌هایی مانند بنایی، گچ‌کاری و جوشکاری، نقش مؤثری در پیشبرد این فعالیت‌ها داشته است.

مسئول بسیج سازندگی مازندران ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، قرار است نیروهای جهادی متخصص در حوزه ساخت‌وساز نیز در مراحل مختلف اعزام همراه رزمندگان باشند تا روند اجرای پروژه‌ها و خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم تقویت شود.

دعوت از شهرستان‌های مازندران برای مشارکت در طرح نذر آب

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب آشامیدنی در مناطق جنوبی کشور، خواستار مشارکت گسترده شهرستان‌های مازندران در طرح نذر آب شد و گفت: هر شهرستان باید متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات خود در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کند.

سلیمان‌نژاد خاطرنشان کرد: استفاده از توان خیران، گروه‌های مردمی و سایر ظرفیت‌های موجود می‌تواند به تأمین آب آشامیدنی موردنیاز مردم مناطق هدف کمک کند و زمینه همراهی گسترده‌تر مردم در این عرصه را فراهم آورد.

برنامه‌ریزی برای تولید نهال‌های مثمر و توسعه درخت‌کاری

مسئول بسیج سازندگی مازندران، توسعه درخت‌کاری را از دیگر برنامه‌های مهم این مجموعه دانست و اظهار کرد: اجرای این طرح با مشارکت گروه‌های جهادی و همکاری مجموعه منابع طبیعی دنبال می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد نهالستان و افزایش تولید نهال‌های مثمر در استان خبر داد و افزود: هماهنگی‌های لازم با مجموعه منابع طبیعی برای فراهم‌کردن زمینه تولید و تأمین نهال انجام شده است.

سلیمان‌نژاد با تأکید بر اینکه موفقیت طرح‌های درخت‌کاری تنها به کاشت نهال محدود نمی‌شود، گفت: انتخاب گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه و پیش‌بینی برنامه‌های مراقبتی و نگهداری، از الزامات اجرای اصولی این طرح‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای هفته بسیج، بر اجرای برنامه‌های شاخص، افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی و برگزاری اردوهای جهادی تأکید کرد.

مسئول بسیج سازندگی مازندران معرفی مؤثر فعالیت‌ها و دستاوردهای گروه‌های جهادی را نیز ضروری دانست و افزود: با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه انعکاس اقدامات جهادی، همچنان ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و معرفی خدمات جهادگران وجود دارد.

سلیمان‌نژاد در پایان، هم‌افزایی میان مسئولان بسیج سازندگی شهرستان‌ها و گروه‌های جهادی را لازمه توسعه فعالیت‌های این حوزه دانست و بر برنامه‌ریزی منسجم، بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی و تداوم خدمت‌رسانی به مناطق محروم تأکید کرد.