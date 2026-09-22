به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح تجمیعی پروژه های آبرسانی در روستای ملاخیل هزارجریب نکا با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات و زیرساخت‌های روستایی، مردم را ولی‌نعمتان نظام دانست و گفت: خدمت به خلق نزدیک‌ترین مسیر به خداوند است و روستاهای مازندران باید از خدمات و زیرساخت‌های شایسته برخوردار شوند.

سردار موحد با اشاره به اجرای طرح‌های آبرسانی در مناطق روستایی استان اظهار کرد: به پشتوانه مردم مشغول فعالیت هستیم و حضور مردم در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، دلگرم‌کننده است.

وی افزود: امروز با مشارکت و همکاری گروه‌های جهادی، مسئولان و خیران، روند آبرسانی به روستاهای استان در حال انجام است و در قالب این پروژه، ۱۱ روستا از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند می‌شوند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به روند توسعه قرارداد مشترک بسیج سازندگی و شرکت آب و فاضلاب ادامه داد: در فاز نخست، قرارداد آبرسانی به ۱۲۸ روستا با اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان منعقد شد که با تلاش و پیگیری‌های انجام‌شده، تعداد روستاهای تحت پوشش به ۲۰۱ روستا افزایش یافت.

موحد تصریح کرد: همزمان با افزایش دامنه اجرای طرح، اعتبار آن نیز از ۳۳۰ میلیارد تومان به ۶۵۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد تا خدمات آبرسانی به روستاهای بیشتری در استان برسد.

وی با اشاره به سایر اقدامات بسیج سازندگی در مناطق روستایی گفت: بسیج سازندگی در حوزه‌هایی همچون راهسازی، آبخیزداری و دیگر عرصه‌های عمرانی و زیرساختی نیز خدمات قابل توجهی ارائه کرده است.

فاز نخست طرح آبرسانی با پوشش ۲۰۱ روستا در حال اجراست

در ادامه، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد، رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران، با اشاره به اجرای طرح مشترک بسیج سازندگی و شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: در قالب این اقدام مشترک، تاکنون ۱۱ روستا از خدمات آبرسانی بهره‌مند شده‌اند و فاز نخست پروژه در روستاهای هدف در حال اجراست.

وی افزود: قرارداد اولیه برای آبرسانی به ۱۲۸ روستا در نظر گرفته شده بود که با توسعه طرح، این تعداد به ۲۰۱ روستا افزایش یافت و اجرای پروژه به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی برای فاز دوم طرح گفت: در فاز دوم، آبرسانی به ۲۰۰ روستا پیش‌بینی شده و با توجه به نیازهای موجود، پیش‌بینی می‌شود دامنه اجرای این طرح در نهایت به حدود ۴۰۰ روستا در نقاط مختلف استان برسد.

سلیمان‌نژاد با بیان اینکه این طرح از شرقی‌ترین تا غربی‌ترین نقاط مازندران را دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: مناطق محروم و کم‌برخوردار در اولویت اجرای این پروژه قرار دارند و در انتخاب روستاهای هدف، شاخص‌هایی همچون پایین‌تر بودن میانگین سنی جمعیت، فعال بودن مدارس و برخورداری از جمعیت فعال و مولد مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: هدف از این اولویت‌بندی، هدایت خدمات به مناطقی است که هم نیاز بیشتری به زیرساخت‌های اساسی دارند و هم از ظرفیت مناسب برای ماندگاری جمعیت و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردارند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران با تأکید بر نگاه ویژه به مناطق محروم و کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی در روستاها تنها به تأمین آب شرب محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد امید، آبادانی و محرومیت‌زدایی را نیز دنبال می‌کند.

سلیمان‌نژاد گفت: تقویت زیرساخت‌های روستایی می‌تواند به ماندگاری جمعیت، رونق فعالیت‌های تولیدی و افزایش امید در مناطق کم‌برخوردار کمک کند و بسیج سازندگی با همراهی دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و خیران، مسیر خدمت‌رسانی و آبادانی روستاهای مازندران را دنبال می‌کند.