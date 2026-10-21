اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح پردیس سینمایی «مهر هماگ بجنورد» خبر داد و گفت: این مجموعه پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح با اکران ویژه انیمیشن سینمایی «بادبادک‌ها» افتتاح می‌شود.

رییس حوزه هنری خراسان شمالی افزود: افتتاح این پردیس در ادامه طرح توسعه سینماهای بهمن سبز حوزه هنری در سراسر کشور و در راستای تحقق شعار «دوباره سینما» انجام می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات این مجموعه افزود: پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد دارای پنج سالن با ظرفیت مجموع ۵۰۰ صندلی است و با برخورداری از امکانات متنوع، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی در خراسان شمالی فراهم می‌کند.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی با بیان اینکه این پردیس دارای سالن اختصاصی کودکان و سالن ویژه است، ادامه داد: در طراحی این مجموعه، علاوه بر فعالیت‌های سینمایی، به توسعه هنرهای تجسمی و حمایت از هنرمندان استان نیز توجه شده است.

صدیقی کلاته بیان کرد: گالری مهر از دیگر بخش‌های این مجموعه است که با هدف نمایش آثار هنرمندان و تقویت هنرهای تجسمی بجنورد پیش‌بینی شده و می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر هنرمندان با مخاطبان را فراهم کند.

وی با اشاره گفت: راه‌اندازی پردیس سینمایی مهر هماگ در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای امکانات سینمایی منطقه انجام شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی گفت:افتتاح این پردیس و آغاز فعالیت آن با اکران ویژه انیمیشن سینمایی «بادبادک‌ها»، گامی در مسیر افزایش ظرفیت‌های فرهنگی بجنورد و توسعه دسترسی شهروندان به امکانات سینمایی خواهد بود.