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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد با ظرفیت بیش از ۵۰۰ صندلی افتتاح می‌شود

پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد با ظرفیت بیش از ۵۰۰ صندلی افتتاح می‌شود

بجنورد- رئیس حوزه هنری خراسان شمالی از افتتاح پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد با ظرفیت بیش از ۵۰۰ صندلی خبر داد.

اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح پردیس سینمایی «مهر هماگ بجنورد» خبر داد و گفت: این مجموعه پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح با اکران ویژه انیمیشن سینمایی «بادبادک‌ها» افتتاح می‌شود.

رییس حوزه هنری خراسان شمالی افزود: افتتاح این پردیس در ادامه طرح توسعه سینماهای بهمن سبز حوزه هنری در سراسر کشور و در راستای تحقق شعار «دوباره سینما» انجام می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات این مجموعه افزود: پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد دارای پنج سالن با ظرفیت مجموع ۵۰۰ صندلی است و با برخورداری از امکانات متنوع، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی در خراسان شمالی فراهم می‌کند.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی با بیان اینکه این پردیس دارای سالن اختصاصی کودکان و سالن ویژه است، ادامه داد: در طراحی این مجموعه، علاوه بر فعالیت‌های سینمایی، به توسعه هنرهای تجسمی و حمایت از هنرمندان استان نیز توجه شده است.

صدیقی کلاته بیان کرد: گالری مهر از دیگر بخش‌های این مجموعه است که با هدف نمایش آثار هنرمندان و تقویت هنرهای تجسمی بجنورد پیش‌بینی شده و می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر هنرمندان با مخاطبان را فراهم کند.

وی با اشاره گفت: راه‌اندازی پردیس سینمایی مهر هماگ در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای امکانات سینمایی منطقه انجام شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی گفت:افتتاح این پردیس و آغاز فعالیت آن با اکران ویژه انیمیشن سینمایی «بادبادک‌ها»، گامی در مسیر افزایش ظرفیت‌های فرهنگی بجنورد و توسعه دسترسی شهروندان به امکانات سینمایی خواهد بود.

کد مطلب 6984712

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