دستگیری جاعل عنوان سرهنگ نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور در کلانتری و همراهی خبرنگاران، از روند دستگیری متهمانی که با جعل عناوین دولتی، انتظامی و قضایی اقدام به اخاذی از شهروندان می‌کردند، بازدید شد.

در جریان این عملیات، مقادیر قابل‌توجهی اقلام مشکوک و مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه، از جمله سلاح‌های سرد، لوح‌های تقدیر جعلی، گواهینامه‌های مختلف، کارت‌های بانکی، کارت‌های پرسنلی متعدد، لباس مأمور انتظامی، مهر و جلیقه ضدگلوله کشف و ضبط شد.

متهمان با سوءاستفاده از عناوین و هویت‌های جعلی، خود را وابسته به نهادهای دولتی، انتظامی و قضایی معرفی کرده و از این طریق از شهروندان اخاذی می‌کردند. بررسی ابعاد پرونده و شناسایی سایر افراد احتمالی مرتبط با این اقدامات در دستور کار مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

سرهنگ محمد کبودتبار اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر اخاذی فردی با معرفی خود به‌عنوان سرهنگ نیروی انتظامی، مأموران کلانتری ۱۱۴ غیاثی با انجام اقدامات میدانی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی متهم در حوزه استحفاظی خود شدند.

وی افزود: پس از اخذ مجوزهای قضایی لازم، مأموران به محل اختفای متهم ورود کرده و وی را دستگیر کردند. در جریان این عملیات، مقادیر قابل‌توجهی مدارک جعلی با عناوین قضایی، انتظامی و سازمانی، کارت‌های شناسایی جعلی، البسه انتظامی و تجهیزات منتسب به سازمان‌های مربوطه کشف و ضبط شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم پس از انتقال به کلانتری، در جریان تحقیقات به اقداماتی از قبیل کلاهبرداری و اخاذی از شهروندان اعتراف کرد. وی افرادی را که به دلایل مختلف با مشکلات و پرونده‌های انتظامی یا قضایی مواجه بودند، شناسایی کرده و با وعده حل مشکلاتشان، مبالغی از آنان دریافت می‌کرد؛ اما پس از گرفتن وجوه، اقدام مؤثری برای انجام وعده‌های خود انجام نمی‌داد.

سرهنگ کبودتبار با اشاره به شیوه جذب افراد توسط متهم گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد وی برای پیشبرد اهداف خود، افرادی را نیز جذب می‌کرد. این افراد عمدتاً در محیط‌هایی مانند قهوه‌خانه‌ها شناسایی می‌شدند و متهم با وعده اشتغال و ارائه کارت‌های شناسایی جعلی، آنان را در مسیر فعالیت‌های مجرمانه خود به کار می‌گرفت.

وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۷ تا ۸ فقره شکایت مرتبط با این پرونده شناسایی شده و تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر فعالیت‌های متهم و شناسایی سایر افراد مرتبط ادامه دارد.

سرهنگ کبودتبار در پایان به شهروندان هشدار داد: افراد سودجو با سوءاستفاده از مشکلات مردم و معرفی خود به‌عنوان مأموران یا افراد دارای نفوذ در دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. شهروندان باید از اعتماد به افراد ناشناس که در فضای مجازی، قهوه‌خانه‌ها، معابر عمومی یا اطراف مراکز قضایی و انتظامی وعده حل مشکلات یا انجام امور اداری و قضایی را می‌دهند، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان پیش از هرگونه پرداخت وجه یا ارائه مدارک شخصی، باید هویت و سمت افراد را از طریق مراجع رسمی و قانونی بررسی کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

اعترافات متهم به جعل عنوان مأمور پلیس

در جریان بازجویی از متهم پرونده جعل عناوین انتظامی و قضایی و کلاهبرداری از شهروندان، ابعاد تازه‌ای از شیوه فعالیت این فرد و ارتباط وی با افراد دیگر مطرح شد؛ متهمی که به گفته شاکیان، با پوشیدن لباس پلیس، استفاده از کارت شناسایی جعلی و معرفی خود به‌عنوان مأمور انتظامی، اعتماد شهروندان را جلب می‌کرد و با وعده حل مشکلات آنان، مبالغی هنگفت دریافت می‌کرد.

در بخشی از مواجهه حضوری، بازپرس از متهم درباره نخستین اقدام او در زمینه جعل عنوان و استفاده از لباس و کارت انتظامی سؤال می‌کند. محور پرسش‌ها این است که متهم با معرفی خود به‌ عنوان مأمور پلیس، به شهروندان وعده می‌داد مشکلاتشان را در موضوعات مختلف، از جمله مسائل قضایی و اداری، حل کند؛ اما پس از دریافت پول، به وعده‌های خود عمل نمی‌کرد.

در ادامه، موضوع دریافت مبالغ قابل‌توجه از یکی از شاکیان و ادعای وعده ازدواج نیز مطرح می‌شود. در این بخش، از دریافت مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان و ادعای شاکی درباره سوءاستفاده از اعتماد وی سخن به میان می‌آید؛ ادعاهایی که متهم در جریان بازجویی بخشی از آنها را انکار می‌کند.

شناسایی شهروندان از طریق گفتگو درباره مشکلات شخصی

بر اساس مطالب مطرح‌شده در جریان بازجویی، یکی از شیوه‌های منتسب به متهم، حضور در جمع‌های دوستانه و محیط‌هایی مانند قهوه‌خانه‌ها و شناسایی افرادی بوده است که درباره مشکلات شخصی، خانوادگی، اداری یا قضایی خود صحبت می‌کردند. متهم با ورود به این گفت‌وگوها و معرفی خود به‌عنوان فردی دارای ارتباطات انتظامی یا قضایی، به آنان وعده می‌داد که می‌تواند مشکلاتشان را برطرف کند.

در ادامه، موضوع استفاده از تصاویر متهم با لباس پلیس، ارائه کارت شناسایی و جلب اعتماد افراد نیز مطرح می‌شود. بنا بر اظهارات بیان‌شده در این مواجهه، برخی شهروندان با اتکا به همین نشانه‌ها به وی اعتماد کرده و مبالغی را برای پیگیری امور خود در اختیار او قرار داده بودند.

پای افراد دیگر به پرونده باز می‌شود

بخش دیگری از بازجویی به ارتباط متهم با فردی موسوم به «دایی» و احتمال نقش‌آفرینی واسطه‌ها در این پرونده اختصاص دارد. در این بخش، پرسش‌هایی درباره دریافت پول از شهروندان، انتقال مبالغ به افراد دیگر و وعده انجام امور از طریق ارتباطات ادعایی مطرح می‌شود.

همچنین موضوع وعده‌هایی از قبیل پیگیری امور مربوط به شناسنامه، حل مشکلات قضایی و انتظامی و انجام برخی امور دیگر مورد سؤال قرار می‌گیرد. متهم در پاسخ، بخشی از مطالب مطرح‌شده را رد کرده و بر نقش افراد دیگر در برخی اقدامات تأکید می‌کند؛ موضوعی که نیازمند بررسی بیشتر و روشن شدن نقش احتمالی سایر افراد مرتبط با پرونده است.

انکار اتهامات و ادامه تحقیقات

در بخش‌هایی از این مواجهه، متهم در برابر برخی ادعاهای مطرح‌شده از سوی شاکیان و پرسش‌های بازجو، اتهامات را انکار کرد. از سوی دیگر، اظهارات شاکیان درباره پرداخت مبالغ قابل‌توجه و اعتماد به فردی که خود را مأمور انتظامی معرفی می‌کرد، از محورهای مهم این پرونده است.

با توجه به اظهارات مطرح‌شده، بررسی مستندات، شناسایی سایر افراد احتمالی مرتبط و روشن شدن مسیر جابه‌جایی وجوه دریافتی می‌تواند در تعیین ابعاد دقیق این پرونده مؤثر باشد.