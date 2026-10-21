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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

کشف ۱۰ میلیارد ریال البسه و پارچه قاچاق در مرند

کشف ۱۰ میلیارد ریال البسه و پارچه قاچاق در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف ۲ هزار و ۲۹ متر پارچه و ۲۷۶ ثوب انواع لباس زنانه و مردانه قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۵ کشکسرای در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، به یک دستگاه اتوبوس در مسیر خوی ـ مرند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این اتوبوس، ۲ هزار و ۲۹ متر پارچه و ۲۷۶ ثوب انواع لباس زنانه و مردانه با نشان خارجی را که به‌صورت قاچاق حمل می‌شد، کشف کردند. ارزش این محموله ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی مرند با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

اسدیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد قاچاق کالا و اقلام ممنوعه، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6984763

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