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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم ملی گلبال مقابل ژاپن هم باخت

تیم ملی گلبال مقابل ژاپن هم باخت

تیم ملی گلبال بعد از شکست امروز برابر چین، در مصاف با ژاپن هم متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تیم ملی گلبال در روز سوم بازی های پاراآسیایی، امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) برابر ژاپن برگزار شد.

در این دیدار، تیم ملی ایران با نتیحه ۹ به ۲ باخت. این تیم در اولین دیدار امروز خود برابر چین هم ۹ به ۵ متحمل شکست شده بود.

با دیدار برابر ژاپن، دیدارهای تیم ملی گلبال در مرحله گروهی با کسب جایگاه چهارم به پایان رسید. این تیم دیدارهای خود را باید در مرحله نیمه نهایی ادامه دهد. چین حریف ایران در این مرحله است.

دیدار تیم های ملی گلبال ایران و چین در مرحله نیمه نهایی روز پنجشنبه برگزار می شود.

کد مطلب 6984862

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