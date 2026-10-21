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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

تشکیل ۴۴ تعاونی جدید در خراسان جنوبی

تشکیل ۴۴ تعاونی جدید در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از تشکیل ۴۴ تعاونی در استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی صبح چهارشنبه در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر خراسان جنوبی اظهار کرد: در بخش تعاون استان، با تلاش‌های انجام‌شده طی سال گذشته شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم.

وی با اشاره به برگزاری چهار جلسه شورای توسعه بخش تعاون به ریاست استاندار، افزود: این جلسات با هدف توسعه و تقویت بخش تعاون استان برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون، هزار و ۱۹۵ فرصت شغلی در بخش تعاون استان در سامانه مربوطه ثبت شده است.

اشرفی با بیان اینکه طی این مدت ۴۴ تعاونی در استان تشکیل شده است، گفت: امسال نیز دو تعاونی خراسان جنوبی شامل تعاونی مسکن ۰۴ امام رضا (ع) در بخش مسکن و تعاونی کارگری اتحاد کویر تایر در حوزه کارگری، به‌عنوان تعاونی‌های برتر کشور انتخاب شده‌اند.

وی همچنین از صادرات ۴۱ میلیارد دلاری تعاونی‌های استان طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، به‌عنوان دومین اتاق تعاون برتر کشور معرفی شده است.

کد مطلب 6984863

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