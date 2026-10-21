تشکیل ۴۴ تعاونی جدید در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی صبح چهارشنبه در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر خراسان جنوبی اظهار کرد: در بخش تعاون استان، با تلاش‌های انجام‌شده طی سال گذشته شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم.

وی با اشاره به برگزاری چهار جلسه شورای توسعه بخش تعاون به ریاست استاندار، افزود: این جلسات با هدف توسعه و تقویت بخش تعاون استان برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون، هزار و ۱۹۵ فرصت شغلی در بخش تعاون استان در سامانه مربوطه ثبت شده است.

اشرفی با بیان اینکه طی این مدت ۴۴ تعاونی در استان تشکیل شده است، گفت: امسال نیز دو تعاونی خراسان جنوبی شامل تعاونی مسکن ۰۴ امام رضا (ع) در بخش مسکن و تعاونی کارگری اتحاد کویر تایر در حوزه کارگری، به‌عنوان تعاونی‌های برتر کشور انتخاب شده‌اند.

وی همچنین از صادرات ۴۱ میلیارد دلاری تعاونی‌های استان طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، به‌عنوان دومین اتاق تعاون برتر کشور معرفی شده است.