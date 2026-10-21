آمبولانس آموزش همگانی اورژانس در یزد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس استان یزد، جواد سهیلی در مراسم رونمایی از این آمبولانس در مدرسه شهید رمضان‌زاده یزد، توانمندسازی دانش‌آموزان برای مقابله با حوادث و بلایا را از اهداف این طرح برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی در شرایط بحرانی اظهار کرد: با توسعه آموزش‌های همگانی تلاش می‌کنیم توانایی دانش‌آموزان را برای مواجهه با حوادث و بلایا افزایش دهیم.

رئیس سازمان اورژانس استان یزد افزود: آمبولانس آموزش همگانی در حد توان در مدارس مختلف شهر یزد حضور می‌یابد و آموزش‌های اولیه و ضروری امدادرسانی را به دانش‌آموزان ارائه می‌کند.

این طرح با هدف آشنایی دانش‌آموزان با اصول اولیه امدادرسانی، افزایش آمادگی در شرایط اضطراری و گسترش فرهنگ کمک‌های اولیه در جامعه اجرا می‌شود.