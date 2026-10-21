به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ دفتر جان‌فدایی برای ولایت» در چارچوب نهضت ملی حفظ و تبیین آیه‌های قرآن کریم با هدف تبیین مفهوم ولایت‌مداری و پاسداری از جبهه حق، در قالب نسخه الکترونیک در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

این اثر با الگوگیری از سیره و زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، پیوند میان ولایت و مردم را بررسی کرده و به تبیین وظیفه امروز جامعه در جبهه حق، نقش و جایگاه زنان در دفاع از ولایت و همچنین مسئله خون‌خواهی به‌عنوان یکی از مصادیق امروزی جان‌فدایی و پاسداری از حق می‌پردازد.

این ویژه‌نامه در پنج فصل موضوعی تدوین شده است. در شب نخست، موضوع «ولایت؛ تنها ضامن دین و دنیا» مورد توجه قرار گرفته و در شب دوم، مفهوم جان‌فدایی در مسیر ولایت با تأکید بر جان‌فدایی برای شخص امام و اطاعت از فرمان و امر امام تبیین شده است.

فصل سوم با عنوان «صدیقه طاهره (س)؛ الگوی جامع و کامل جان‌فدایان جبهه حق» به سیره حضرت زهرا (س) اختصاص دارد. در فصل چهارم نیز با موضوع «بعثت زنان؛ نحوه پاسداری و جان‌فدایی زنان»، نقش زنان در صیانت از ولایت بررسی شده و فصل پنجم با عنوان «خون‌خواهی؛ مصداق امروزی جان‌فدایی و پاسداری» به تبیین این موضوع می‌پردازد.

کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ دفتر جان‌فدایی برای ولایت» نوشته امیرحسین حاجیان، از سوی انتشارات تلاوت منتشر شده است. این اثر در قطع جیبی و ۶۴ صفحه تدوین شده و نسخه الکترونیک آن برای مطالعه و دریافت علاقه‌مندان در دسترس قرار دارد.

علاقه‌مندان برای دریافت این ویژه‌نامه و آشنایی بیشتر با برنامه‌های نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» می‌توانند به نشانی eitaa.com/joinchat/۷۸۱۸۵۱۶۲C۴d۲۰c۴۲۵۷e مراجعه یا از طریق لینک آن را دریافت کنند.