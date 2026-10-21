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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

تبیین قرآنی سیره فاطمی در «دفتر جان‌فدایی برای ولایت»

تبیین قرآنی سیره فاطمی در «دفتر جان‌فدایی برای ولایت»

نسخه الکترونیک کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ دفتر جان‌فدایی برای ولایت» به‌عنوان ویژه‌نامه ایام فاطمیه ۱۴۰۵، با محوریت پنج فراز قرآنی و تبیین سیره حضرت زهرا (س) در پاسداری از ولایت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ دفتر جان‌فدایی برای ولایت» در چارچوب نهضت ملی حفظ و تبیین آیه‌های قرآن کریم با هدف تبیین مفهوم ولایت‌مداری و پاسداری از جبهه حق، در قالب نسخه الکترونیک در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

این اثر با الگوگیری از سیره و زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، پیوند میان ولایت و مردم را بررسی کرده و به تبیین وظیفه امروز جامعه در جبهه حق، نقش و جایگاه زنان در دفاع از ولایت و همچنین مسئله خون‌خواهی به‌عنوان یکی از مصادیق امروزی جان‌فدایی و پاسداری از حق می‌پردازد.

این ویژه‌نامه در پنج فصل موضوعی تدوین شده است. در شب نخست، موضوع «ولایت؛ تنها ضامن دین و دنیا» مورد توجه قرار گرفته و در شب دوم، مفهوم جان‌فدایی در مسیر ولایت با تأکید بر جان‌فدایی برای شخص امام و اطاعت از فرمان و امر امام تبیین شده است.

فصل سوم با عنوان «صدیقه طاهره (س)؛ الگوی جامع و کامل جان‌فدایان جبهه حق» به سیره حضرت زهرا (س) اختصاص دارد. در فصل چهارم نیز با موضوع «بعثت زنان؛ نحوه پاسداری و جان‌فدایی زنان»، نقش زنان در صیانت از ولایت بررسی شده و فصل پنجم با عنوان «خون‌خواهی؛ مصداق امروزی جان‌فدایی و پاسداری» به تبیین این موضوع می‌پردازد.

کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ دفتر جان‌فدایی برای ولایت» نوشته امیرحسین حاجیان، از سوی انتشارات تلاوت منتشر شده است. این اثر در قطع جیبی و ۶۴ صفحه تدوین شده و نسخه الکترونیک آن برای مطالعه و دریافت علاقه‌مندان در دسترس قرار دارد.

علاقه‌مندان برای دریافت این ویژه‌نامه و آشنایی بیشتر با برنامه‌های نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» می‌توانند به نشانی eitaa.com/joinchat/۷۸۱۸۵۱۶۲C۴d۲۰c۴۲۵۷e مراجعه یا از طریق لینک آن را دریافت کنند.

کد مطلب 6984875
سیده فاطمه سادات کیایی

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