به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «وحدت و ولایت؛ تحقق وحدت در جامعه ولایی از مبانی تا راهکارها» نوشته حجتالاسلام محمدرضا عابدینی با همکاری پژوهشی محمد زینی و محمدحسین حکاک، بهتازگی از سوی نشر معارف منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
این کتاب در حوزه معارف اسلامی، الهیات و اندیشه سیاسی، با رویکردی تحلیلی و استنادی، مفهوم «وحدت» را نه بهعنوان یک تاکتیک سیاسی یا راهکاری مقطعی، بلکه بهعنوان یکی از اصول بنیادین اندیشه اسلامی مورد بررسی قرار میدهد. نویسنده با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهلبیت (ع)، تلاش کرده است پیوند میان وحدت اجتماعی و مسئله ولایت را تبیین کرده و نشان دهد که تحقق جامعهای منسجم و برخوردار از سعادت فردی و اجتماعی، در گرو حرکت از تفرقه به سوی همبستگی ولایتمحور است.
اثر حاضر در شش فصل تدوین شده است. فصل نخست با نگاهی توحیدی، وحدت را بهعنوان سنتی حاکم بر نظام هستی معرفی میکند و از نمونههایی در طبیعت و زندگی اجتماعی برای تبیین این مفهوم بهره میگیرد. در ادامه، نقش انبیا در هدایت انسانها به سوی وحدت و جایگاه اسلام بهعنوان کاملترین برنامه برای تحقق این هدف بررسی میشود.
در فصل دوم، آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» محور بحث قرار گرفته و نویسنده با واکاوی مفهوم «اعتصام»، تفاوت میان همبستگی مبتنی بر منافع زودگذر و وحدت برخاسته از تمسک به حبلالله را تبیین میکند. از نگاه نویسنده، فاصله گرفتن از این محور، زمینهساز گسترش اختلاف و شکاف در جامعه خواهد بود.
فصل سوم به بررسی مفهوم «حبلالله» و نسبت آن با ولایت اختصاص دارد. در این بخش، با استناد به روایات، محبت و بغض در راه خدا و پذیرش ولایت اولیای الهی، محور انسجام جامعه اسلامی معرفی شده و ولایت بهعنوان نقطه کانونی وحدت و همگرایی مؤمنان مورد توجه قرار میگیرد.
دو فصل بعدی کتاب، آثار و پیامدهای اجتماعی و تمدنی وحدت را مرور میکند. نویسنده با اشاره به نقش پیامبر اکرم (ص) در ایجاد امت واحده و نیز برخی وقایع تاریخ اسلام، تأثیر پایبندی یا فاصله گرفتن از محور ولایت را در شکلگیری وحدت یا تفرقه اجتماعی بررسی کرده است. همچنین به جایگاه مناسکی همچون حج و نماز جماعت بهعنوان عرصههای تقویت همبستگی اسلامی پرداخته میشود.
در فصل پایانی، مباحث کتاب به مسائل روز پیوند خورده و با اشاره به تجربههای معاصر انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، حفظ انسجام اجتماعی حول محور ولایت، راهبردی برای مقابله با تفرقه و عبور از بحرانها معرفی شده است. نویسنده در پایان، همبستگی مؤمنان را از مهمترین زمینههای تحقق جامعه اسلامی و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) میداند.
کتاب «وحدت و ولایت؛ تحقق وحدت در جامعه ولایی از مبانی تا راهکارها» برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث اندیشه سیاسی اسلام و معارف اسلامی تدوین شده و بهتازگی توسط نشر معارف منتشر شده است.
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