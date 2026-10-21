«مایکل» برای بخش کمدی/موزیکال گلدن گلوب پذیرفته نشد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پیشنهاد لاینزگیت برای رقابت فیلم زندگینامه‌ای «مایکل» که بر مبنای زندگی مایکل جکسون ساخته شده است، به عنوان یک کمدی یا موزیکال در گلدن گلوب ۲۰۲۷ رد شده است.

تصمیم گلدن گلوب به این معنی است که این فیلم با بازی جعفر جکسون در نقش عمویش مایکل جکسون، برای بخش‌ درام در نظر گرفته شده تا برای کسب یکی از ۶ جایگاه موجود با فیلم‌هایی چون «اودیسه» کریستوفر نولان، «توپ سیاه» ۲ خاویر و موارد دیگر رقابت کند. بخش‌های بازیگر نقش مکمل مرد و زن بر اساس ژانر از هم جدا نمی‌شوند، بنابراین این موضوع تاثیری بر رقابت در بخش بازیگری ندارد.

لاینزگیت می‌تواند پیش از مهلت ارسال آثار که ۳۱ اکتبر است (۹ آبان)، به این حکم اعتراض کند. طبق قوانین گلدن گلوب فیلم موزیکال می‌تواند کمدی یا درام باشد که در آن علاوه بر دیالوگ‌های گفتاری، از آهنگ‌ها برای پیشبرد طرح داستان استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی فیلم‌های زندگینامه‌ای موزیکال در گلدن گلوب همیشه دشوار بود و «ری» و «راه رفتن روی خط» هر ۲ در اواسط دهه ۲۰۰۰ در بخش‌های کمدی یا موزیکال رقابت کردند و برنده شدند. این پیروزی‌ها موجب شد تا تغییراتی قانونی ایجاد شود و این الزام ایجاد شود که آهنگ‌ها روایت را پیش ببرند، نه اینکه اجراهای مستقلی در طول فیلم باشند. به عبارت دیگر، موسیقی به تنهایی موجب نمی‌شود تا فیلمی به عنوان یک موزیکال شناخته شود. بر مبنای این استاندارد «راپسودی بوهمی»، «الویس» و «یک ناشناخته‌ کامل» همگی در سال‌های بعد به عنوان درام ارائه شدند. یک استثنای قابل توجه «درون لوین دیویس» از برادران کوئن و درباره یک خواننده فولک در سال ۱۹۶۱ بود که اجازه یافت به عنوان کمدی رقابت کند.

در حالی که در «مایکل»، جعفر جکسون بسیاری از بزرگترین آهنگ‌های عمویش را اجرا می‌کند، اما ظاهراً آن سکانس‌ها به عنوان بازآفرینی اجراهای مایکل جکسون به جای ابزارهای داستان‌سرایی یکپارچه در نظر گرفته شده است.

فیلم آنتوان فوکوا که ۲۴ آوریل اکران شد، به اولین فیلم زندگینامه‌ای تاریخ بدل شد که در گیشه جهانی از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد و بزرگترین اکران لاینزگیت تاکنون را رقم زد. با بازی در این فیلم جعفر جکسون که پیش از این هرگز به صورت حرفه‌ای بازی نکرده بود، به یک ستاره بدل شد.

پیش بینی می‌شود در بخش درام امسال، «مصنوعی» (نئون)، «تل‌ماسه: قسمت سوم» (برادران وارنر)، «فیورد» (نئون)، «توپ سیاه» (نتفلیکس)، «اودیسه» (یونیورسال پیکچرز) و «وایلدوود» (لایکا) مدعیان کسب جایزه باشند و به نظر می‌رسد بقیه در برابر «اودیسه» شانس چندانی نداشته باشند.

در بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال نیز انتظار می‌رود «بچه باشگاهی» (A۲۴)، «اولین» (A۲۴)، «دعوت» (A۲۴)، «پروژه سلام بر مریم» (آمازون ام‌جی‌ام استودیوز)، «مراقبت محبت‌آمیز و دلسوزانه» (بلیکر استریت) و «اسب وحشی نه» (سرچ‌لایت پیکچرز) با هم رقابت کنند و شانس اصلی از آن فیلم آخر باشد.

فهرست نامزدهای هشتاد و چهارمین دوره جوایز گلدن گلوب دوشنبه ۷ دسامبر (۱۶ آذر) اعلام می‌شود و مراسم اهدای جوایز با اجرای نیکی گلیزر برای یکشنبه ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) برنامه‌ریزی شده است.