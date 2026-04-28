گیشه جهانی سینما در اختیار «مایکل»؛ چرا مردم این فیلم را پسندیدند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «مایکل» فیلمی با تمرکز بر مایکل جکسون، در اولین آخر هفته اکران خود با ۹۷ میلیون دلار فروش در سینماهای آمریکا و ۲۱۷ میلیون دلار فروش جهانی، گیشه را به وجد آورد و فیلم شماره یک سینماهای جهان شد. این درام زندگینامهای که محصول یونیورسال است موفق شد تا بازار چین را هم از آن خود کند و در آخر هفتهای که گذشت، با فروش ۳۲.۶ میلیون یوان (۴.۸ میلیون دلار) در صدر گیشه چین هم قرار گرفت تا نشان دهد با فیلم شماره ۲ فهرست فروش که یک فیلم درام داخلی با عنوان «خوب است» و ۱.۷ میلیون دلار فروخته، چقدر فاصله دارد.
این فیلم با درجه سنی PG-۱۳ به طرز چشمگیری از انتظارها فراتر رفت و بزرگترین افتتاحیه تاریخ برای هر فیلم زندگینامهای موزیکال را رقم زد و به راحتی رکوردی را که مدتها پیش توسط «مستقیم از کامپتون» سال ۲۰۱۵ (با افتتاحیه ۶۰ میلیون دلاری) ثبت شده بود، شکست. حالا انتظار میرود استودیوی سازنده حداقل به یک فیلم دیگر درباره زندگی جکسون چراغ سبز نشان دهد.
آدام فوگلسون رئیس بخش فیلمهای سینمایی لاینزگیت، میگوید: قدرت نفوذ مایکل جکسون در فرهنگ غیرقابل انکار است و مردم در سینماها از آن لذت میبرند.
فیلم «مایکل» به کارگردانی آنتوان فوکوآ، با بازی جعفر جکسون (برادرزاده خواننده که اولین تجربه بازیگریاش را پشت سر گذاشت)، روایتگر سفر این هنرمند از گروه جکسون ۵ تا رسیدن به جایگاهی است که عنوان سلطان پاپ را برایش به ارمغان آورد. نقدهای منفی و دردسرهای پرهزینه پشت صحنه، هیجان «مایکل» را که ناظران گیشه پیشبینی میکنند در فصل تابستان همچنان یکی از عوامل اصلی جذب مخاطب باقی بماند، خدشهدار نکرد.
اما چرا فیلم «مایکل» گیشه را به وجد آورده و دلیل اینکه نقدهای منفی نتوانستند فیلم زندگینامه مایکل جکسون را از مسیر خود خارج کنند، چیست؟
نمیتوان جلوی یک فیلم پرطرفدار را گرفت
منتقدان شاکی هستند که «مایکل» تصویری شستهرفته از جکسون ترسیم میکند، زیرا قبل از متهم شدن او به کودکآزاری به پایان میرسد. (مایکل جکسون که سال ۲۰۰۹ درگذشت، همه اتهامات را رد کرده بود) خریداران بلیت این انتقاد را رد کردند. آنها «مایکل» را با نمره «A-» در نظرسنجیهای سینمااسکور جای دادند که امتیازی است که برای ماندگاری در گیشه خوب است.
«مایکل» یک محصول کوچک نبود و با هزینه نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار، یکی از گرانترین فیلمهای زندگینامهای تمام دوران است. (شرکت لاینزگیت هزینههای تولید فیلم را با توزیعکننده بینالمللی، یونیورسال و بنیاد جکسون تأمین کرد)
ابتدا این فیلم به یک پرونده شکایت سوءاستفاده جنسی از کودکان در سال ۱۹۹۳ علیه جکسون هم پرداخت و آن را به تصویر کشید، اما بعد تهیهکنندگان متوجه شدند که طبق یک بند از توافق با شاکی جوان، نمایش یا ذکر کردن از او در فیلم یا تلویزیون ممنوع شده است. پس این سکانسها باید حذف میشدند. تعدیل فیلمنامه یک گرفتاری بزرگ بود که دهها میلیون به هزینه افزود، اما در نهایت، نسخهای که روی پرده سینما رفت، برای طرفداران موسیقی در هر سنی قابل تماشا شد.
لذت شنیدن ترانههای محبوب
مخاطبان جریان اصلی سینما لزوماً داستانی پر از جزئیات درباره چهرههای مشهور موسیقی نمیخواهند. برخی فقط میخواهند احساس کنند که دارند از یک کنسرت لذت میبرند و از راحتی صندلیهای مخملی هم بهره میگیرند. این احساس بخشی از جذابیت فیلم «راپسودی بوهمی» محصول سال ۲۰۱۸ درباره گروه کوئین هم بود که ۹۱۱ میلیون دلار در سطح جهانی فروخت. از زمان موفقیت چشمگیر آن فیلم، فیلمهای زندگینامهای موزیکال زیادی درباره هنرمندانی مانند الویس پریسلی («الویس»)، ایمی واینهاوس («بازگشت به سیاهی»)، باب دیلن («کاملاً ناشناخته»)، باب مارلی («یک عشق») و بروس اسپرینگستین («مرا از هیچ کجا تحویل بگیر») ساخته شد، اما از همه آنها با شور یکسانی استقبال نشد. به عنوان مثال، «مرا از هیچ کجا تحویل بگیر» به دلیل تمرکز بر یک فصل کمتر تجاری به جای نگاهی به ساخت بزرگترین آهنگهای این خواننده، با انتقاد مواجه شد.
«مایکل» اما با تکیه بر اجراهای نمادینی چون «بیلی جین»، «تریلر» و «بزن به چاک»، به فیلمی محبوب بدل شد. سینماروها ترجیح دادند این سکانسهای هیجانانگیز را در بزرگترین و درخشانترین پردهها تماشا کنند. به همین دلیل پردههای آیمکس به تنهایی ۱۳.۸ میلیون دلار یا تقریباً ۱۴ درصد از فروش بلیت در آمریکای شمالی و ۲۴.۵ میلیون دلار در سطح جهانی را به خود اختصاص داد و عنوان بزرگترین شروع این شرکت برای یک فیلم زندگینامهای موزیکال را از آن خود کرد.
پل درگارابدیان تحلیلگر ارشد سینمایی میگوید: سینماها برای فیلمهای موسیقی محور عالی هستند و سیستمهای صوتی فوقالعاده آنها تجربهای را ارائه میکند که به سادگی نمیتوان در خانه آن را تکرار کرد. در عین حال لذت بردن از فیلم با دیگر طرفداران مایکل جکسون، به انرژی و هیجانی بدل شد که مردم را به سینماها کشاند.
طرفداران جکسون مدتها پیش هنر را از هنرمند جدا کردهاند
این یک بحث قدیمی است: آیا میتوان هنر را از هنرمند جدا کرد؟ با وجود ادعاهای کودکآزاری که دههها جکسون را آزار میداد، طرفدارانش بارها نشان دادهاند که پاسخ به جدا کردن هنر از هنرمند مثبت است. بنیاد این خواننده، که تهیهکننده این فیلم است، با چندین تولید موفق، از جمله موزیکال سودآور برادوی «MJ» یکی از ۴ نمایش جدیدی را که پس از همهگیری کرونا هنوز در حال اجرا است، رقم زد، بدون این که به ادعاهایی علیه جکسون بپردازد.
اگر تهیهکنندگان با ساخت دنباله این فیلم پیش بروند (و این به وضوح هدف آنهاست چون عبارت «داستان او ادامه دارد» در پایان فیلم ظاهر میشود)، مخاطبان ممکن است با سوالهای ناراحتکنندهای روبهرو شوند و آن وقت باید دید آیا مردم برای تماشای فیلمی درباره دورهای از زندگی جکسون که با جنجال و رسوایی پیش رفت، به سینما بازخواهند گشت؟
روند تجاری لاینزگیت و لذت تجربه جمعی
از پاییز گذشته، لاینزگیت با پیروزیهایی از جمله درام دیستوپیایی «پیادهروی طولانی» در ماه سپتامبر (۶۲ میلیون دلار) و 2 اکران نوامبر، دنباله سرقت «حالا مرا میبینی: حالا نمیبینی» (۲۴۳ میلیون دلار) و تریلر روانشناختی «خدمتکار» (۴۰۰ میلیون دلار) در سینماها موفق ظاهر شده است.
فوگلسون معتقد است این سه فیلم، به علاوه «مایکل»، از یک ریشه مشترک بهره بردهاند: لذت تجربه جمعی!
او میگوید: هر روز بیشتر آشکار میشود که اگر بتوانید نوید چیزی را بدهید که به جای تنهایی، با گروهی از دوستان بهتر تجربه میشود، به طور معناداری شانس موفقیت را افزایش میدهید.
عادت رفتن به سینما مهم است
سینماداران اغلب گله دارند که برای جذب مشتری به فیلمهای جدید در تمام طول سال (و نه فقط در تابستان و کریسمس) نیاز است. به لطف «جیغ ۷»، «فیلم سوپر ماریو گلکسی» و «پروژه سلام مری»، سالنهای سینما در بیشتر بهار شلوغ بودند و مردم را به سینماها کشاندند و حالا «مایکل» این عادت را تقویت کرده است. حالا وظیفه سینماداران است که مردم را در این عادت نگه دارند، چرا که آنها منتظر اکران «شیطان پرادا میپوشد ۲» هستند و پس از آن دنباله اکشن «مورتال کامبت ۲» از برادران وارنر و اسپینآف «جنگ ستارگان» «مندلورین و گروگو» تا فصل تابستان با شکوه آغاز شود.
