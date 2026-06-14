به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم زندگینامه‌ای فردی مرکوری با عنوان «راپسودی بوهمی» تاکنون پرفروش‌ترین فیلم زندگینامه‌ای موزیکال بود، اما با فروش خیره‌کننده «مایکل» که تاکنون به رقم ۹۱۱.۹ میلیون دلار فروش جهانی رسیده، به جایگاه دوم رسید و «مایکل» عنوان پرفروش‌ترین فیلم زندگینامه‌ای موزیکال تاریخ را از آن خود کرد.

این در حالی است که این فیلم از امروز اکرانش را در ژاپن شروع می‌کند و این منطقه به تنهایی می‌تواند فروش «مایکل» را از مرز میلیارد هم فراتر ببرد و آن را پس از فیلم «سوپر ماریو گلکسی» یونیورسال، دومین فیلمی کند که در گیشه جهانی ۲۰۲۶ از مرز یک میلیارد دلار عبور می‌کند.

این فیلم در روسیه نیز اکران شد و ۱۰ میلیون دلار فروخت.

لاینزگیت و یونیورسال با فیلم «مایکل» که زندگی مایکل جکسون را با بازی جعفر جکسون به کارگردانی آنتوان فوکوا ساخته‌اند، این موفقیت را کسب کرده‌اند.

البته ساخت فیلم دردسرهای خودش را داشت و در حین ساخت چالش‌های بزرگی چهره کرد و بنیاد جکسون از یک نکته کلیدی در فیلمنامه که به یکی از متهم کنندگان وی می‌پرداخت و قرار نبود در فیلمنامه نوشته جان لوگان نمایش داده شود، چشم‌پوشی کرد و مجبور شد ۵۰ میلیون دلار برای فیلمبرداری مجدد هزینه کند.

«مایکل» تاکنون ۳۵۸.۶ میلیون دلار در گیشه داخلی آمریکا و ۵۵۳.۳ میلیون دلار در بازار بین‌المللی فروش داشته است. این در حالی است که یونیورسال ۵۴۰.۵ میلیون دلار از این مبلغ را با تصاحب حقوق سینمایی خارجی به دست آورده است. «راپسودی بوهمی» ۲۱۶.۶ میلیون دلار در آمریکا و ۶۹۴.۳ میلیون دلار در خارج از کشور فروخت.

فیلم «مایکل» در گیشه رکوردهای متعددی را شکسته است:

پرفروش‌ترین فیلم اکران شده در سینماهای لاینزگیت در گیشه جهانی

پرفروش‌ترین فیلم زندگینامه‌ای موزیکال تمام دوران

بزرگترین آخر هفته افتتاحیه جهانی برای یک فیلم زندگینامه‌ای موزیکال

پرفروش‌ترین افتتاحیه برای یک فیلم زندگینامه‌ای موزیکال در۶۵ بازار بین‌المللی

پرفروش‌ترین فیلم زندگینامه‌ای موزیکال در آمریکا

پرفروش‌ترین فیلم زندگینامه‌ای در آمریکا

کسب عنوان موفق‌ترین فیلم زندگینامه‌ای در فرانسه که اهمیت آن به این دلیل است که از فیلم مهم فرانسوی «زندگی همانند گل رز» فیلم زندگینامه ای ادیت پیاف در سال ۲۰۰۷ پیشی گرفت.