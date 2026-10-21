سعیدی: آمریکا باید بابت محاصره دریایی ایران پاسخگو باشد

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت پیگیری حقوقی و بین‌المللی اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ ویژه محاصره دریایی کشورمان، اظهار کرد: تمامی اقدامات آمریکا از آغاز جنگ و شروع حملات گرفته تا ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف، بمباران اماکن غیرنظامی از جمله منازل مسکونی، ورزشگاه‌ها، شیرخوارگاه‌ها و مدارس، محاصره دریایی و بمباران زیرساخت‌ها، همگی خلاف قواعد بین‌المللی و از مصادیق جنایت جنگی هستند.

وی افزود: تمامی این اقدامات باید از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرند و زمینه پیگیری حقوقی آن‌ها در مجامع بین‌المللی فراهم شود.

آمریکا مدعی حقوق بشر است، اما خود ناقض آن است

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آمریکایی که به‌ دروغ ادعای حقوق بشر و دفاع از آن را مطرح می‌کند، خود ناقض حقوق بشر است. این کشور و رئیس‌جمهور آن با اقداماتی که انجام داده‌اند، چهره‌ای جنایتکارانه از خود به نمایش گذاشته‌اند و نشان داده‌اند که به قواعد و مقررات بین‌المللی پایبند نیستند.

سعیدی ادامه داد: امروز اگر به نقاط مختلف جهان نگاه کنیم، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که در جنایت‌هایی که علیه مردم مظلوم صورت می‌گیرد، خون‌هایی که بر زمین ریخته می‌شود، تاراج‌هایی که انجام می‌شود و اقداماتی که برخلاف قوانین و مقررات بین‌المللی صورت می‌گیرد، ردپای آمریکا دیده می‌شود.

وی تأکید کرد: اقدامات آمریکا، از جمله اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، جنایتکارانه بوده و بسیاری از آن‌ها از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی و پیگیری هستند. بنابراین، ضرورت دارد این اقدامات در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه از مسیرهای حقوقی، دنبال شوند.

محاصره دریایی ایران؛ ابزاری برای فشار بر مردم

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با تأکید بر ضرورت پیگیری اختصاصی موضوع محاصره دریایی ایران، گفت: هنگامی که محاصره دریایی اعمال می‌شود، هدف آن تحت فشار قرار دادن ملت است. چنین اقدامی می‌تواند مانع تأمین آذوقه مردم، رساندن دارو به بیماران خاص و سایر بیماران و دسترسی مردم به امکانات و مایحتاج ضروری زندگی شود.

وی افزود: محاصره دریایی با هدف قرار دادن نیازهای اساسی مردم، موضوعی است که باید از منظر قواعد بین‌المللی و اصول حقوق بشر به‌طور جدی بررسی شود. در هیچ نظامی که مدعی رعایت حقوق بشر است، نمی‌توان نسبت به محروم کردن مردم از نیازهای ضروری زندگی بی‌تفاوت بود.

سعیدی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، محاصره دریایی ایران نیز باید به‌ صورت ویژه در چارچوب پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و ابعاد و پیامدهای آن بررسی و با آمریکا برخورد شود.

سابقه اقدامات آمریکا در نقض قواعد بین‌المللی

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سوابق عملکرد آمریکا در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: از کشوری که در هیروشیما و ناکازاکی از بمب اتم استفاده کرده و در ونزوئلا رئیس‌جمهور قانونی یک کشور را ربوده است، نمی‌توان انتظار داشت که به قواعد بین‌المللی پایبند باشد.

وی همچنین با اشاره به پرونده جزیره اپستین و اتفاقات مرتبط با آن گفت: در بررسی عملکرد مقامات آمریکا، با اقداماتی مواجه هستیم که از منظر اخلاقی نیز پرسش‌ها و انتقادهای جدی به همراه داشته‌اند. به اعتقاد من، مقامات این کشور نه در عرصه سیاست و اخلاق، نه در تفاهم و مذاکره و نه حتی در جنگ، پایبندی لازم را به اصول و موازین نشان نداده‌اند.

جایگاه آمریکا در افکار عمومی جهان متزلزل شده است

سعیدی با اشاره به پیامدهای عملکرد آمریکا در عرصه جهانی تأکید کرد: امروز شاهد آن هستیم که جایگاه کشوری که مدعی ابرقدرتی در جهان بوده، هم در میان افکار عمومی داخلی خود و هم در سطح افکار عمومی جهان، متزلزل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که ضرورت دارد جنایات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله حملات نظامی، هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، بمباران زیرساخت‌ها و محاصره دریایی کشورمان، با جدیت از مسیرهای حقوقی و در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.