به گزارش خبرنگار مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان و داوطلبان آتش‌نشانی اظهار کرد: حضور در جمع گسترده داوطلبانی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند و برای نجات محله و شهر خود احساس مسئولیت می‌کنند، مایه افتخار است. امیدوارم فرصتی فراهم شود تا با همه این افراد که با انگیزه و مسئولیت‌پذیری برای ایفای نقش در حوادث آماده شده‌اند، دیدار داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت زنان داوطلب در تهران افزود: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، حدود ۷۰ هزار زن داوطلب آموزش‌دیده در شهر تهران حضور دارند که این موضوع نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری زنان در نقاط مختلف شهر و دغدغه آنان برای حل مسائل محلات و مواجهه شجاعانه و حرفه‌ای با حوادث احتمالی است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت حضور نیروهای داوطلب در شرایط بحرانی تصریح کرد: از حوادث و بلایای طبیعی گرفته تا اتفاقات پیش‌بینی‌نشده و شرایط دشواری که ممکن است به کشور تحمیل شود، حضور نیروهای داوطلب آموزش‌دیده در محلات می‌تواند برای شهروندان آرامش‌بخش باشد.

اردبیلی ادامه داد: اینکه مردم بدانند در نقاط مختلف شهر و محلات، نیروهای داوطلب توانمند، دغدغه‌مند و دلسوز حضور دارند، یک پشتوانه ارزشمند برای جامعه است. این شبکه انسانی گسترده، علاوه بر زمان وقوع بحران، در شرایط عادی نیز با برگزاری مانورها و حفظ آمادگی، می‌تواند احساس امنیت و اطمینان را در میان شهروندان تقویت کند.

وی با بیان اینکه آمادگی برای مواجهه با آینده‌های پیش‌بینی‌نشده اهمیت زیادی دارد، گفت: برخورداری از چنین ظرفیتی، قدرت، استقامت و جسارت لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه در بسیاری از موارد، تجربه حوادث گذشته می‌تواند به آمادگی بهتر برای سناریوهای مشابه در آینده کمک کند.

اردبیلی در پایان از چنگی، محمدی، ملکی و مجموعه آتش‌نشانی برای تلاش‌هایشان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که از این سرمایه انسانی ارزشمند برای حل مسائل شهری و شکل‌دهی به شهری پایدار، تاب‌آور و آماده در برابر بحران‌ها استفاده شود.