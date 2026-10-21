به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، در مراسم مانور آتش‌نشانان داوطلب تهران با اشاره به سابقه حدود ۲۰ ساله اجرای طرح آتش‌نشان داوطلب، اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی تهران با هدف گسترش فرهنگ ایمنی و کاهش آتش‌سوزی‌ها و حوادث شهری، طرح آتش‌نشان داوطلب را راه‌اندازی کرد؛ طرحی مؤثر و ماندگار که پس از آن، سازمان‌های دیگر در شهرهای مختلف و برخی دستگاه‌های امدادی نیز به اجرای برنامه‌های مشابه روی آوردند.

وی افزود: در سال‌های گذشته، چندین میلیون نفر در قالب برنامه‌های آموزش شهروندی آموزش دیده‌اند و در حوزه آتش‌نشانان داوطلب نیز تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند. البته بسیاری از این افراد اکنون به زندگی و فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند، اما همچنان ظرفیت ارزشمندی برای کمک به جامعه در مواقع نیاز به شمار می‌روند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با تشریح سطوح آموزشی آتش‌نشانان داوطلب گفت: این افراد در سه سطح A، B و C آموزش می‌بینند. دوره سطح C شامل ۲۰ ساعت آموزش است، داوطلبان سطح B یک دوره ۸۰ ساعته را می‌گذرانند و آموزش سطح A نیز حدود ۲۰۰ تا ۲۴۰ ساعت به طول می‌انجامد.

ملکی ادامه داد: یک آتش‌نشان رسمی حدود ۵۰۰ ساعت آموزش می‌بیند، اما آتش‌نشانان داوطلب سطح A نیز با گذراندن دوره‌های آموزشی و شرکت در تمرین‌ها و مانورهای دوره‌ای، آمادگی قابل توجهی برای کمک‌رسانی در حوادث پیدا می‌کنند. به همین دلیل، از این افراد به‌عنوان آتش‌نشانان نیمه‌حرفه‌ای یاد می‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه مصوب آموزش داوطلبان در تهران اظهار کرد: بر اساس تکلیف شورای شهر، سازمان آتش‌نشانی باید سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را به‌عنوان آتش‌نشان داوطلب آموزش دهد؛ این در حالی است که تا پایان هفتمین ماه سال جاری، ۲ هزار و ۶۴۴ نفر آموزش دیده‌اند و از برنامه تعیین‌شده جلوتر هستیم.

ملکی افزود: این موفقیت در شرایطی به دست آمده که سال گذشته و نیمه نخست امسال با شرایط جنگی، محدودیت امکانات و تعطیلی برخی کلاس‌ها مواجه بودیم؛ با این حال، آموزش‌های داوطلبان بدون وقفه و تعلل ادامه پیدا کرد.

آموزش سالانه یک میلیون شهروند در تهران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به نقش داوطلبان در آموزش شهروندی بیان کرد: در کنار دوره‌های تخصصی آتش‌نشانان داوطلب، برنامه گسترده‌ای برای آموزش عمومی شهروندان داریم. برخی از داوطلبان پس از گذراندن دوره‌های تکمیلی، به‌عنوان مربی فعالیت می‌کنند و آموزش‌های ایمنی را در مدارس، اماکن پرتردد، پاساژها و دیگر مراکز تجمعی ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت مربیان داوطلب گفت: برخی از مربیانی که امروز در این مجموعه حضور دارند، ۱۷ تا ۱۸ سال سابقه همکاری با سازمان آتش‌نشانی دارند. این افراد سال‌ها برای ارتقای ایمنی شهروندان وقت گذاشته‌اند و بخش مهمی از فعالیت‌های آموزشی سازمان بر دوش آنهاست.

ملکی افزود: در سال گذشته، طرح آموزش شهروندان در مترو نیز اجرا شد. همچنین در بازار تهران کانکس آموزشی مستقر است و نیروهای داوطلب در این مجموعه، ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر از کسبه بازار را آموزش می‌دهند.

وی با بیان اینکه تکلیف سازمان آتش‌نشانی آموزش سالانه یک میلیون شهروند است، اظهار کرد: در سه تا چهار سال اخیر، با کمک داوطلبان هر سال دست‌کم یک میلیون نفر آموزش دیده‌اند. سال گذشته، با وجود جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه، حوادث دی‌ماه و تعطیلی‌ها، موفق شدیم یک میلیون و ۱۳۷ هزار نفر را آموزش دهیم. همچنین در هفت ماه نخست سال جاری، ۷۶۶ هزار نفر از آموزش‌های شهروندی بهره‌مند شده‌اند.

حضور داوطلبان در حوادث و مراسم شهری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به مشارکت داوطلبان در شرایط بحرانی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه از ظرفیت این افراد استفاده شد. همچنین داوطلبان در آیین‌های تشییع، مراسم امام رضایی‌ها و دیگر برنامه‌های شهری مشارکت داشتند.

ملکی افزود: در آتش‌سوزی جنگل الیت نیز برخی از داوطلبان با هماهنگی سازمان در محل حادثه حضور یافتند و کمک کردند. این افراد همچنین در طرح «من شهردارم» مشارکت داشته‌اند و همواره آمادگی خود را برای کمک به شهر و شهروندان اعلام کرده‌اند.

وی با تأکید بر فعالیت داوطلبانه این نیروها اظهار کرد: داوطلبان بدون چشمداشت مالی و با صرف وقت و هزینه شخصی فعالیت می‌کنند؛ زیرا به مسئولیت اجتماعی و وظیفه شهروندی خود اعتقاد دارند. شهروندان و مدیران شهری می‌توانند در مواقع نیاز روی ظرفیت این افراد حساب کنند.

ملکی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، رهبر شهید و شهدای سازمان آتش‌نشانی، به‌ویژه شهید نجفی، بر اهمیت پاسداشت فداکاری‌ها و خدمات نیروهای امدادی و داوطلبان تأکید کرد.