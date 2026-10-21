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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

کشف بیش از ۶ تن گوشت فاسد در شهرستان باوی

کشف بیش از ۶ تن گوشت فاسد در شهرستان باوی

اهواز ـ دادستان باوی دستور پیگیری قضایی پرونده محموله بیش از 6 تن گوشت فاسد را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نریمیسایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی بیان کرد: در پی کشف این محموله، یک نفر دستگیر شد و پرونده با دستور دادستان، برای بررسی ابعاد موضوع و تعیین مسئولیت قانونی افراد مرتبط در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باوی گفت: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی، حفظ امنیت غذایی شهروندان و مقابله با رفتارهای تهدیدکننده بهداشت جامعه انجام شده است.

وی افزود:پس از کشف این محموله، دستورهای قضایی لازم برای پیگیری موضوع صادر شد تا ابعاد پرونده بررسی و مسئولیت قانونی افراد مرتبط مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باوی با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت غذایی شهروندان، بر ضرورت برخورد قانونی با افرادی تأکید کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد برخی سودجویان با احتکار مواد غذایی و یا عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد، سلامت مردم را به خطر بیندازند.

کد مطلب 6985218

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