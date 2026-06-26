توضیحات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در رابطه با یک محموله گوشت فاسد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد؛ در پی انتشار مطالبی در برخی رسانهها و فضای مجازی درباره یک محموله گوشت فاسد، به اطلاع مردم شریف استان هرمزگان میرساند:
بر اساس قوانین و ضوابط کشور، مسئولیت نظارت بر سلامت دام و فرآوردههای خام دامی، از مرحله تولید، حمل، نگهداری، توزیع و عرضه، از جمله نظارت بر فرآوردههای خام دامی موجود در رستورانها، مراکز طبخ و عرضه مواد غذایی، بر عهده ادارهکل دامپزشکی است. همچنین تشخیص فساد، صدور مجوز معدومسازی و پیگیری موضوعات مرتبط با فرآوردههای خام دامی نیز در صلاحیت آن دستگاه قرار دارد.
محموله مورد اشاره نیز در سایت دفع پسماند شهرداری معدوم شده و نظارت بر این سایت در حیطه وظایف شهرداری است. بر اساس گزارشهای موجود، عملیات معدومسازی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط انجام شده است. از این رو، اطلاعرسانی درباره اصل موضوع، نحوه معدومسازی، ابعاد پرونده و نتایج بررسیها در صلاحیت مراجع ذیربط است.
در همین راستا، ادارهکل دامپزشکی استان نیز به تمامی رستورانها، مراکز طبخ و عرضه مواد غذایی اطلاعرسانی کرده است که فرآوردههای خام دامی را صرفاً بهصورت بستهبندیشده و دارای هویت تهیه کنند، از خرید هرگونه محموله فاقد مشخصات خودداری نمایند، گوشت گرم دارای مهر و لیبل کشتارگاه و گوشت منجمد دارای گواهی حمل دامپزشکی باشد.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، از منظر بهداشت محیط بر مراکز تهیه و توزیع غذا و رعایت ضوابط بهداشتی در این مراکز نظارت مستمر دارد و همواره به مسئولان رستورانها و مراکز تهیه و توزیع غذا تأکید شده است که گوشت و سایر فرآوردههای خام دامی را صرفاً از مجاری قانونی و مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید هرگونه فرآورده مشکوک یا عرضهشده توسط افراد ناشناس خودداری نمایند.
همچنین کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه بهصورت مستمر از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی بازدید میکنند و در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه مورد مشکوک، تیمهای بازرسی بهداشت محیط در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شده و ضمن بررسی موضوع، در صورت احراز تخلف، مطابق دستور دادستان محترم مرکز استان، جناب آقای دکتر اکبری، بدون فوت وقت نسبت به پلمب مرکز متخلف، جمعآوری فرآوردههای ناسالم و معرفی متخلفان به مراجع قضایی اقدام خواهند کرد.
بر اساس بازرسیهای انجامشده تاکنون، هیچ رستوران یا مرکز تهیه و توزیع غذایی که ارتباط آن با موضوع مطرحشده احراز شده باشد، توسط بازرسان بهداشت محیط دانشگاه شناسایی نشده است.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سلامت مردم را خط قرمز خود میداند و از شهروندان درخواست میکند در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه عرضه مواد غذایی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا تیمهای نظارتی در سریعترین زمان ممکن نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام کنند.
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