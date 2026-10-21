به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عیوض‌لو با تشریح سازوکار فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی اعلام کرد: از سال گذشته، با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی سازوکار فعالیت صندوق‌های ارزی نهایی شد تا دغدغه‌های هر ۲ نهاد ناظر در تاسیس این نوع از صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد.

او در یک برنامه زنده تلویزیونی افزود: پس از طی مراحل لازم و تدوین ساختار صندوق‌های ارزی در سازمان و شورای عالی بورس، مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذی‌صلاح صادر شد و زمینه فعالیت این ابزار جدید سرمایه‌گذاری فراهم آمد.

سود صندوق‌های ارزی

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به نحوه پرداخت سود در صندوق‌های ارزی و منابع پرداخت آن گفت: مدیران ۲ صندوق در حال حاضر بازده ۵ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اوراق بهادار ارزی، از جمله دارایی‌های این صندوق‌ها خواهد بود، افزود: سپرده‌های ارزی و گواهی سپرده خاص ارزی نیز از دیگر ابزارهایی هستند که صندوق‌های ارزی می‌توانند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. برآورد بازده این صندوق‌ها بر اساس میانگین بازده مورد انتظار از مجموعه این دارایی‌ها است؛ به این ترتیب، سرمایه‌گذاری که دلار خود را در صندوق قرار می‌دهد، بر اساس بازده پیش‌بینی‌شده می‌تواند در پایان دوره، اصل سرمایه به‌علاوه سود ارزی مربوط را دریافت کند.

عیوض‌لو در پاسخ به این سوال که آیا بازده ۵ درصدی پیش‌بینی‌شده می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد، گفت: بازده دلاری ۵ درصدی در مقایسه با نگه‌داری ارز بدون کسب بازده، می‌تواند نرخ معقول و قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری باشد. سرمایه‌گذار به جای نگه‌داری صرف دلار، امکان بهره‌مندی از بازده سرمایه‌گذاری را نیز خواهد داشت.

ارکان صندوق

عیوض‌لو همچنین درباره ارکان اصلی صندوق‌های ارزی گفت: یکی از ارکان مهم، مدیر صندوق است که نهادی تحت نظارت سازمان بورس و دارای مجوز مدیریت دارایی است. شرکت‌های تأمین سرمایه که مجوزهای لازم را دارند، می‌توانند مسئولیت اداره این صندوق‌ها را بر عهده بگیرند.

وی افزود: در کنار مدیر صندوق، مدیر عملیات ارزی نیز پیش‌بینی شده است که مسئولیت انجام عملیات مرتبط با ارز از جمله احراز منشأ ارز، دریافت منابع از سرمایه‌گذاران انجام معاملات و سایر عملیات ارزی مربوط به صندوق را بر عهده دارد.

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که بانک عامل از ارکان اصلی این ساختار است، گفت: مدیر عملیات ارزی، مسئولیت ضمانت نقدشوندگی را نیز بر عهده دارد و متعهد است در چارچوب ضوابط صندوق، ارز سرمایه‌گذارانی را که قصد خروج دارند، پرداخت کند.

تجربه نخستین صندوق ارزی

او با اشاره به تجربه نخستین صندوق فعال در این حوزه توضیح داد: بر اساس اطلاعات دریافت‌شده، برخی سرمایه‌گذاران پس از ورود به صندوق، درخواست خروج ثبت کرده و ارز خود را نیز دریافت کرده‌اند. برای نمونه، یک سرمایه‌گذار که ارز خود را در اختیار صندوق قرار داده بود، پس از حدود ۲ هفته درخواست بازپرداخت ارز خود را دریافت کرد. این تجربه نشان می‌دهد سازوکار بازپرداخت ارزی در عمل نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

عیوض‌لو همچنین درباره حوزه‌هایی که منابع صندوق‌های ارزی به آن‌ها اختصاص می‌یابد، گفت: صنایع ارزآور و صادراتی، به‌ویژه صنایع بالادستی نفت، پتروشیمی و زنجیره فلزات معدنی و فلزی، از مهم‌ترین حوزه‌های هدف برای تأمین مالی هستند. این صنایع ظرفیت صادراتی دارند و تأمین مالی آن‌ها می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.