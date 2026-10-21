دستگیری ۱۵ متهم و محکوم تحت تعقیب در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از افراد تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی در این شهرستان خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای مستمر طرح‌های امنیت‌محور و مقابله با مجرمان متواری اظهار کرد: شناسایی و دستگیری افرادی که به دلایل مختلف تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار دارند، از اولویت‌های مهم پلیس شهرستان سلسله است.

شناسایی افراد تحت تعقیب با اقدامات تخصصی پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله افزود: مأموران انتظامی این شهرستان با اجرای عملیات‌های هدفمند، بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، طی ۲۴ ساعت گذشته موفق شدند ۱۵ متهم و محکوم تحت تعقیب قضایی و انتظامی را شناسایی و دستگیر کنند.

حسنوند با اشاره به روند رسیدگی به پرونده افراد دستگیرشده تصریح کرد: متهمان و محکومان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

درخواست پلیس از شهروندان برای گزارش موارد مشکوک

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی و امنیتی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی همکاری مردم با مجموعه انتظامی را در شناسایی افراد تحت تعقیب و پیشگیری از وقوع جرائم مؤثر دانست و بر استمرار اقدامات پلیس برای ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان تأکید کرد.