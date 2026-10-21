رئیس پردیس هوش مصنوعی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پردیس هوش مصنوعی ایران، پردیس یکی از نهادهای فعال در زمینه زیست بوم هوش مصنوعی کشور است که تلاش دارد در حل نظام مسائل کشور در حوزه صنعت و فناوری از مدیریت منابع آب و انرژی تا کشاورزی و خدمات عمومی، نقش مؤثری ایفا کند.

انتصاب روح اله نباتی در چارچوب راهبرد تقویت و توسعه زیست بوم فناوری هوش مصنوعی، صنعت و ارتقای نظام مدیریت نوآوری‌های دیجیتال صورت گرفته است؛ یکی از محورهای مهم در این تحول، ایجاد تمرکز راهبردی بر حوزه صنعت و دانش هوش مصنوعی است، رویکردی که با هدف ایجاد هم افزایی میان ظرفیت‌های علمی و ‌پژوهشی، نخبگان، توانمندسازی مراکز رشد و نوآوری و بهره‌گیری از قابلیت‌های صنایع طراحی شده است و زمینه را برای تبدیل دانش و نوآوری به کاربردهای علمی، ارزش آفرین و سودآور فراهم می‌کند.