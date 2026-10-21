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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای و کشف ۱۲ فقره سرقت در خرمشهر

دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای و کشف ۱۲ فقره سرقت در خرمشهر

اهواز ـ فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از دستگیری دو نفر سارق حرفه‌ای و کشف ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق، داخل خودرو و مشاعات منزل با شیوه و شگرد مشترک در سطح شهرستان خرمشهر، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی دو سارق حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی قضائی طی دو عملیات منسجم و هماهنگ آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی در ادامه گفت: در بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد و متهمان در تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست: ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6985301

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