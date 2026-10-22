فکت چک؛ اخباری که ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-هک شدن اپلیکیشن «برق من»

منبع تکذیب: شرکت توزیع برق تهران

سرعت تکذیب: شش ساعت

-ادعای حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران طی ۷۲ ساعت آینده

منبع تکذیبیه: رسانه‌ها

سرعت تکذیب: ۱۰ ساعت

-بازداشت فعالان محیط زیست در معدن بوکسیت تاش شاهرود

منبع تکذیب: دادگستری سمنان

سرعت تکذیب: یک روز

-دستور خروج کارکنان سفارتخانه‌های آمریکا از خاورمیانه

منبع تکذیبیه: وزارت خارجه آمریکا

-ادعای ترامپ در جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران

منبع تکذیبیه: نتانیاهو

-وجود پایگاه متعلق به انصارالله در خاک عراق

منبع تکذیبیه: دولت عراق