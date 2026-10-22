فکت چک؛ اخباری که ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-هک شدن اپلیکیشن «برق من»
منبع تکذیب: شرکت توزیع برق تهران
سرعت تکذیب: شش ساعت
-ادعای حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران طی ۷۲ ساعت آینده
منبع تکذیبیه: رسانهها
سرعت تکذیب: ۱۰ ساعت
-بازداشت فعالان محیط زیست در معدن بوکسیت تاش شاهرود
منبع تکذیب: دادگستری سمنان
سرعت تکذیب: یک روز
-دستور خروج کارکنان سفارتخانههای آمریکا از خاورمیانه
منبع تکذیبیه: وزارت خارجه آمریکا
-ادعای ترامپ در جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران
منبع تکذیبیه: نتانیاهو
-وجود پایگاه متعلق به انصارالله در خاک عراق
منبع تکذیبیه: دولت عراق
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