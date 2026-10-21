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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

تونل نیایش امشب در هر دو مسیر مسدود می‌شود

تونل نیایش امشب در هر دو مسیر مسدود می‌شود

شرکت کنترل ترافیک تهران از انسداد هر دو مسیر تونل نیایش از ساعت ۲۳:۵۹ امشب تا ساعت ۵ صبح فردا به‌دلیل عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات خبر داد و مسیرهای جایگزین را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، هر دو مسیر تونل نیایش از ساعت ۲۳:۵۹ امشب، ۲۹ مهرماه، تا ساعت ۵ صبح روز بعد به دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسدود خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، رانندگان برای تردد در این بازه زمانی باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

مسیرهای جایگزین تونل نیایش

مسیرهای جایگزین برای باند شرقی تونل نیایش شامل بزرگراه حکیم به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت شرق است.

همچنین رانندگان برای تردد در مسیر غربی تونل نیایش می‌توانند از بزرگراه حکیم به سمت غرب و بزرگراه همت به سمت غرب استفاده کنند.

شرکت کنترل ترافیک تهران از شهروندان خواست با توجه به انسداد موقت تونل نیایش، مسیر سفر خود را با در نظر گرفتن محدودیت اعلام‌شده برنامه‌ریزی کنند.

کد مطلب 6985480

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