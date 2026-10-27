به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت انگلیسی اینفورما در پی اختلال در برگزاری رویدادهای تجاری خود در عربستان سعودی بر اثر حملات اخیر، پیش‌بینی رشد درآمد سالانه خود را از حدود ۶ درصد به ۳ درصد کاهش داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرده است که نمایشگاه «سیتی‌اسکیپ جهانی» ریاض که قرار بود در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود، به فوریه ۲۰۲۷ موکول شده و «نمایشگاه جهانی سلامت» نیز به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد؛ در حالی که برگزاری حضوری این رویداد به اکتبر ۲۰۲۷ انتقال یافته است.

اینفورما همچنین پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم شرایط کنونی و توقف درآمدزایی از رویدادهای عربستان تا پایان سال ۲۰۲۶، درآمدی از این بازار در ماه‌های باقی‌مانده سال کسب نکند.

با این حال، این شرکت همچنان انتظار دارد رشد سود تعدیل‌شده آن در سال جاری میلادی دو رقمی باشد.

شرکت اینفورما یکی از بزرگ‌ترین برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری در جهان است که در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری، سلامت و ساخت‌وساز فعالیت می‌کند و حضور گسترده‌ای در بازار خاورمیانه دارد.

تشدید درگیری‌ها بین یمن و عربستان در هفته‌های اخیر نگرانی‌ها درباره امنیت برگزاری رویدادهای بین‌المللی و سفر شرکت‌کنندگان به این کشور را افزایش داده است؛ موضوعی که اکنون بر برنامه نمایشگاه‌های اینفورما و پیش‌بینی درآمدی این شرکت تأثیر گذاشته است.