مهشید اشتری صاحب سهمیه جهانی تنیس روی میز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدول ۶۴ نفره رقابت های انفرادی تنیس روی میز بانوان قهرمانی بزرگسالان آسیا، مهشید اشتری در مصاف با سرلین چیان از سنگاپور با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و به جمع ۳۲ بازیکن برتر قاره کهن راه یافت.



پینگ پنگ باز بانوی کشورمان با کسب این پیروزی جواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ آستانه قزاقستان را بدست آورد.



اشتری در مرحله ۱/۱۶ نهایی باید با وانگ ییدی نفر چهارم رتبه بندی دنیا از چین به رقابت بپردازد.



ملی پوش بانوی پینگ پنگ کشورمان در گام نخست با حساب ۳ بر صفر حریف عربستانی را از پیش رو برداشته بود.



مسابقات تنیس روی میز قهرمانی بزرگسالان آسیا از ۲۷ مهرماه تا ۲ آبان ماه در تاشکند ازبکستان در جریان است.

