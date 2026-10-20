بیمه رایگان ۱۷ محصول کشاورزی در سال زراعی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله مهدیخانی با تأکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در جبران خسارت‌های احتمالی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، سیاست دولت بر جبران خسارت محصولاتی متمرکز است که تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشند.

وی افزود: حق بیمه محصولات مشمول این طرح به‌صورت رایگان از سوی دولت تأمین می‌شود و کشاورزان برای بهره‌مندی از این امکان، هزینه‌ای بابت حق بیمه پرداخت نمی‌کنند.

مهدیخانی با اشاره به محصولات مشمول بیمه رایگان گفت: گندم، جو، برنج، چغندرقند، ذرت، سویا، کلزا، کاملینا، عدس، نخود و گلرنگ از جمله محصولات اساسی قرارگرفته در سبد بیمه هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از کشاورزان خواست برای بهره‌مندی از این پوشش بیمه‌ای، درخواست خود را در سازمان جهاد کشاورزی یا صندوق بیمه کشاورزی ثبت کنند.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی پدیده النینو و دیگر مخاطرات جوی و طبیعی در استان، بر ضرورت اقدام به‌موقع کشاورزان برای بیمه محصولات تأکید کرد.

مهدیخانی خاطرنشان کرد: در صورت ثبت‌نشدن درخواست بیمه و وارد آمدن خسارت به محصولات، غرامتی به کشاورز پرداخت نخواهد شد؛ بنابراین کشاورزان باید پیش از بروز خسارت احتمالی، برای ثبت درخواست و بهره‌مندی از بیمه رایگان اقدام کنند.