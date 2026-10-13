منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی کرمانشاه اظهار کرد: این استان با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، شش مرز رسمی و بازارچه‌های مرزی و همچنین توانمندی‌های گسترده در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، تجارت و حمل‌ونقل، زمینه مناسبی برای توسعه اقتصادی دارد و برنامه مدیریت استان، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ثروت است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای والامقام، سالروز سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ را یادآور شد و افزود: این سفر که حدود ۱۰ روز به طول انجامید، از رویدادهای مهم تاریخ استان بود و در جریان آن بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی، اقتصادی و محرومیت‌زدایی به تصویب رسید.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: سامانه گرمسیری در مناطق غربی استان، راه‌آهن کرمانشاه و امتداد آن تا خسروی و بغداد، احداث کارخانه ایران‌خودرو، ساخت سدهای بزرگ و کوچک و بیمارستان‌های تخصصی، از جمله طرح‌های مصوب این سفر بودند که آثار اجرای آن‌ها در بخش‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغال قابل مشاهده است.

حبیبی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی کرمانشاه گفت: این استان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسلامی» است و با تقدیم ۱۰ هزار شهید والامقام، سهم مهمی در تاریخ مقاومت و دفاع مقدس دارد؛ دفاعی که از این منطقه آغاز شد و در تنگه مرصاد با شکست منافقین به پایان رسید.

وی از شهید محمدسعید جعفری، شهید دوکامی‌زاده، سردار شهید حاج رمضان و جانباز سرافراز حسین محمدی به‌عنوان چهره‌های شناخته‌شده ایثار و مقاومت در استان نام برد و افزود: کرمانشاه در کنار پیشینه حماسی خود، خاستگاه شخصیت‌های برجسته فرهنگی، ادبی و هنری نیز بوده است؛ چهره‌هایی همچون آیت‌الله نجومی، میرجلال‌الدین کزازی، احمد عزیزی و محمدجواد محبت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور مردم استان در عرصه‌های دفاع از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم این منطقه از دوران هشت سال دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و همچنان بر حمایت از انقلاب تأکید دارند.

وی با بیان اینکه کرمانشاه از تنوع قومی و مذهبی برخوردار است، گفت: حدود دو میلیون نفر در ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر و بیش از دو هزار و ۵۰۰ روستای استان زندگی می‌کنند و پیروان مذاهب تشیع و تسنن و جامعه اهل حق در کنار یکدیگر حضور دارند. وجود دو اثر ثبت جهانی بیستون و منظر فرهنگی تاریخی اورامانات نیز از دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان است.

حبیبی مرز خسروی را از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین دانست و اظهار کرد: این مرز به‌عنوان قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر به کربلای معلی و عتبات عالیات، جایگاه ویژه‌ای در میزبانی از زائران دارد و بیش از ۶۰ درصد زائرانی که از مسیر استان کرمانشاه عبور می‌کنند، از این استان تردد دارند.

وی همچنین با اشاره به تنوع اقلیمی استان افزود: شرایط آب‌وهوایی کرمانشاه در مناطق مختلف متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که سنقر در شرق استان از مناطق سردسیر به شمار می‌رود، مناطق مرکزی آب‌وهوای معتدل دارند، اورامانات از ویژگی‌های اقلیمی خاصی برخوردار است و قصرشیرین و سومار نیز در شمار مناطق گرم استان قرار می‌گیرند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی و خوراک بومی استان گفت: قهرمانانی همچون آرین سلیمی، آتوسا گلشادنژاد و یاسین خسروی از این منطقه برخاسته‌اند و کرمانشاه همچنین به‌عنوان «جهان‌شهر خلاق خوراک» شناخته می‌شود؛ استانی که بیش از ۱۰۰ نوع غذای بومی و محلی در آن وجود دارد.

حبیبی موقعیت جغرافیایی کرمانشاه را یکی از مزیت‌های توسعه تجارت و ترانزیت دانست و اظهار کرد: استان از طریق مرز مشترک با عراق با دو بازار مهم، شامل مناطق عربی این کشور و اقلیم کردستان، ارتباط دارد. قرار گرفتن کرمانشاه در کانون مواصلاتی غرب کشور، دسترسی حداکثر دو ساعته به استان‌های همجوار و نزدیکی به چند استان عراق نیز فرصت‌های مناسبی برای گسترش فعالیت‌های صنعتی و تجاری فراهم کرده است.

وی درباره وضعیت طرح‌های پتروشیمی استان گفت: سه مجتمع پتروشیمی در کرمانشاه فعال است و سه طرح دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد. پتروشیمی اسلام‌آبادغرب ۶۵ درصد، پتروشیمی سنقر ۶۰ درصد و فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تکمیل این پروژه‌ها، زمینه تقویت جایگاه استان در صنعت پتروشیمی کشور فراهم می‌شود.

استاندار کرمانشاه تولید سالانه حدود پنج‌ونیم میلیون تن محصولات کشاورزی، آثار ثبت جهانی و ظرفیت‌های مرزی و گردشگری را بخشی از توانمندی‌های استان برشمرد و گفت: در سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به کرمانشاه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و منابع مالی بانکی برای پشتیبانی از واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید.

حبیبی با اشاره به نتایج اقدامات حمایتی در بخش تولید افزود: در پی این اقدامات، ۱۴۰ واحد تولیدی راکد در حوزه‌های صنعت و کشاورزی به چرخه فعالیت بازگشتند و برای یک‌هزار و ۲۲۴ نفر اشتغال ایجاد شد. همچنین در چارچوب برنامه «چهارشنبه‌های اقتصادی»، ۱۲۲ نشست با مدیران واحدهای تولیدی برگزار و مسائل و مشکلات آن‌ها پیگیری شد.

وی از ارتقای ۱۸ پله‌ای جایگاه کرمانشاه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و گفت: استان با این ارتقا از رتبه‌های انتهایی جدول فاصله گرفته و به جایگاه مطلوب‌تری دست یافته است.

استاندار کرمانشاه کشاورزی را از پایه‌های مهم اقتصاد استان دانست و اظهار کرد: حدود ۹۵۰ هزار هکتار زمین مستعد زراعی و باغی در کرمانشاه وجود دارد و سالانه نزدیک به پنج‌ونیم میلیون تن محصول از این اراضی تولید می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه تولیدات زراعی استان افزود: کرمانشاه رتبه دوم تولیدات زراعی کشور را دارد و با تولید حدود یک میلیون تن گندم در سال، یکی از استان‌های مهم در این بخش محسوب می‌شود. همچنین بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد نخود کشور در کرمانشاه تولید می‌شود و استان با تولید حدود یک‌ونیم میلیون تن چغندرقند، رتبه دوم کشور را در این محصول دارد.

حبیبی اصلاح الگوی کشت، حرکت از کشاورزی سنتی به روش‌های نوین و کم‌آب‌بر، تسریع در تکمیل شبکه‌های پایین‌دست سدها، جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب‌های زیرزمینی، توسعه باغ‌های مدرن و تقویت صنایع فرآوری را از برنامه‌های استان برای افزایش بهره‌وری کشاورزی عنوان کرد.

وی با اشاره به پیشرفت سامانه گرمسیری گفت: بیش از ۷۵ درصد این طرح که از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان است، به بهره‌برداری رسیده و اجرای آن به افزایش تولید محصولاتی مانند چغندرقند، گندم و ذرت کمک کرده است.

استاندار کرمانشاه همچنین از اجرای طرح باغ‌های نوین در چهار هزار هکتار از اراضی غرب استان خبر داد و افزود: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، حدود دو هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است. به گفته وی، این اقدام به افزایش حدود ۸۵ میلیون مترمکعبی ذخایر آب زیرزمینی کمک کرده و زمینه آبگیری دوباره برخی تالاب‌های استان را فراهم آورده است.

حبیبی ادامه داد: طرح پایش ماهواره‌ای موسوم به «کشت سبز» نیز برای نظارت هوشمند بر فعالیت‌های کشاورزی آغاز شده و مجموعه اقدامات انجام‌شده موجب شده است جایگاه کشاورزی استان طی دو سال از رتبه ششم به رتبه چهارم کشور ارتقا پیدا کند. وی میزان تولید محصولات کشاورزی استان را نیز نسبت به سال گذشته حدود یک میلیون تن بیشتر اعلام کرد.

وی با تأکید بر نقش مرزها در اقتصاد کرمانشاه گفت: استان را به‌عنوان «دروازه زیارت و تجارت» تعریف کرده‌ایم و در امتداد ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، شش مرز رسمی و بازارچه فعال وجود دارد.

استاندار کرمانشاه افزود: این گذرگاه‌ها ارتباط با مناطق عربی عراق و استان‌های سلیمانیه و حلبچه در اقلیم کردستان را پوشش می‌دهند و حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزها و بازارچه‌های کرمانشاه انجام می‌شود.

حبیبی مرز پرویزخان را دومین مرز ترانزیتی کشور دانست و گفت: روزانه حدود دو هزار کامیون از مرزهای استان عبور می‌کند. همچنین مرز خسروی در ایام اربعین از گذرگاه‌های پرتردد کشور است و در اربعین گذشته بیش از یک میلیون تردد در این مرز ثبت شد.

وی درباره حمایت از مرزنشینان اظهار کرد: قانون ساماندهی تجارت مرزی در چهار شهرستان استان به اجرا درآمده و طی یک سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منافع این قانون میان مرزنشینان توزیع شده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون ۷۴ هزار خانوار از مزایای قانون تجارت مرزی بهره‌مند شده‌اند، افزود: گسترش دامنه اجرای این قانون به شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب نیز در حال پیگیری است. منطقه آزاد قصرشیرین در مجاورت مرز پرویزخان فعالیت خود را دنبال می‌کند و جذب سرمایه‌گذار و واردات خودروهای خارجی از موضوعات در دست پیگیری این منطقه است.

حبیبی ساماندهی بازارچه‌ها و مرزها و هوشمندسازی تشریفات گمرکی را از دیگر برنامه‌های استان برای تسریع صادرات و افزایش مبادلات تجاری عنوان کرد و گفت: کرمانشاه در حوزه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی ظرفیت‌های متنوعی دارد و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پرواز هفتگی در استان انجام می‌شود.

وی افزود: راه‌آهن کرمانشاه به تهران و مشهد فعال است و در ایام اربعین نیز مسیرهای ریلی از چند استان دیگر به مقصد کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود. قرار گرفتن استان در مسیر کریدور شمال‌غرب به جنوب کشور، امکان ایجاد پیوند حمل‌ونقلی و تجاری میان بندر امام خمینی(ره)، بنادر جنوبی، استان‌های غربی و مرزهای ایران با عراق را فراهم می‌کند.

استاندار کرمانشاه از پیگیری طرح دهکده لجستیک غرب کشور در استان خبر داد و اظهار کرد: مکان‌یابی این مجموعه با همکاری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده و قرار است در زمینی به مساحت ۲۴۰ هکتار اجرا شود.

وی ادامه داد: مشاور پروژه مطالعات خود را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود مطالعات جامع طرح طی یک ماه آینده به پایان برسد. همچنین مذاکراتی با شماری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شده و اجرای این پروژه از طریق مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌شود.

حبیبی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت صنایع را از محورهای برنامه استان برای کمک به رفع ناترازی انرژی دانست و گفت: چهار مسیر شامل توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، استفاده از نیروگاه‌های خودتأمین واحدهای صنعتی، بهره‌گیری از بخار نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت حاصل از پسماند در این زمینه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شرایط مناسب تابش خورشید در کرمانشاه افزود: احداث پنل‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از اراضی دولتی آغاز شده است؛ بخشی از این طرح‌ها وارد مدار شده و سایر پروژه‌ها نیز در حال اجراست.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اداری و اجرایی استان موظف شده‌اند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند. همچنین واحدهای بزرگ صنعتی از جمله کارخانه‌های سیمان، پتروشیمی، پلیمر و پالایشگاه‌ها باید از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین و ژنراتورهای موجود برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند.

حبیبی گفت: در حال حاضر دو واحد صنعتی استان از طریق نیروگاه‌های خودتأمین، حدود ۶۶ مگاوات برق تولید می‌کنند و نیاز خود را از این طریق پوشش می‌دهند.

وی درباره استفاده از بخار نیروگاه‌ها نیز توضیح داد: بخشی از بخار تولیدشده در نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی پیش از این بدون استفاده وارد جو می‌شد، اما با اجرای طرح جدید، ۳۰۰ مگاوات برق از این محل به مدار وارد شد؛ طرحی که در هفته دولت با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

استاندار کرمانشاه با اشاره به استفاده از پسماند به‌عنوان سوخت در کارخانه سیمان غرب افزود: بر اساس توافق این کارخانه با سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه، بخشی از زباله‌های شهری به سوخت تبدیل می‌شود و اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد سوخت مورد نیاز کارخانه از این طریق تأمین می‌شود.

وی این اقدام را نخستین تجربه از این نوع در استان دانست و گفت: مدیران شهرداری‌ها و کارخانه‌های سیمان در سایر استان‌ها نیز برای بررسی این روش و الگوبرداری از آن، از این طرح بازدید می‌کنند.

حبیبی میزان تولید برق استان را حدود دو هزار و ۳۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود: بخشی از این برق در داخل استان مصرف می‌شود و مازاد آن به شبکه سراسری تزریق می‌شود.

استاندار کرمانشاه با تشریح اولویت‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: ساماندهی بازارچه‌های مرزی و افزایش سهم کرمانشاه از صادرات ایران به عراق از برنامه‌های اصلی مدیریت استان است. هدف‌گذاری انجام‌شده، افزایش سهم کنونی حدود ۴۰ درصدی صادرات به عراق از مسیر کرمانشاه به ۵۰ تا ۶۰ درصد است و برای تحقق آن، ساماندهی بازارچه‌ها، استقرار تجهیزات پیشرفته و تسریع تشریفات گمرکی دنبال می‌شود.

وی افزایش تولید محصولات کشاورزی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: بارندگی مناسب، اراضی حاصلخیز و تجربه کشاورزان استان، ظرفیت افزایش تولید را فراهم کرده و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

حبیبی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را نیز از محورهای برنامه‌ریزی استان عنوان کرد و افزود: کرمانشاه در این حوزه رتبه ششم کشور را دارد و ارزش افزوده شرکت‌های دانش‌بنیان استان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۱۰ شرکت دانش‌بنیان و ۶۰۰ تا ۷۰۰ شرکت فناور در کرمانشاه اظهار کرد: توسعه این مجموعه‌ها، گسترش کسب‌وکارهای نوین و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اشتغال و تولید از اهداف استان است.

استاندار کرمانشاه تکمیل راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی کشور دانست و گفت: در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ایران، در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر عراق، بر تسریع در اجرای این طرح تأکید شد.

وی درباره پروژه قطار شهری کرمانشاه نیز افزود: این طرح نقش مهمی در شبکه حمل‌ونقل شهری خواهد داشت و فاز نخست آن به طول هفت‌ونیم کیلومتر، حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حبیبی ادامه داد: در سفر رئیس‌جمهور به استان، اعتبار مناسبی برای قطار شهری اختصاص یافت و روند اجرای پروژه شتاب گرفته است. هدف‌گذاری مدیریت استان، بهره‌برداری از فاز نخست این طرح طی یک سال آینده است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های حوزه آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: استان حدود ۳۴۰ هزار دانش‌آموز و نزدیک به ۲۸ هزار فرهنگی دارد و توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تحصیل و تقویت مهارت‌آموزی در شمار برنامه‌های مهم این بخش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه میانگین معدل دانش‌آموزان استان طی سال گذشته ۱.۲ نمره افزایش یافته است، افزود: میزان قبولی دانش‌آموزان کرمانشاهی در کنکور نیز در مقایسه با سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده است.

حبیبی گفت: کرمانشاه در زمینه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی رتبه دوم کشور را دارد و توسعه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: برای هر شهرستان ایجاد یک هنرستان هدف‌گذاری شده و سهم رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی از ۳۸ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته است؛ برنامه‌ای که با هدف عبور این سهم از ۵۰ درصد ادامه خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این استان در حوزه‌های مرزی، کشاورزی، صنعت، گردشگری، حمل‌ونقل، انرژی و اقتصاد دانش‌بنیان توانمندی‌های گسترده‌ای دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال جوانان، رونق تولید و حرکت به سوی توسعه پایدار باشد.