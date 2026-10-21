مدیرکل استاندارد گیلان: کیفیت باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین بزرگداشت روز استاندارد در استانداری گیلان، با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ کنترل کیفیت اظهار کرد: گسترش این فرهنگ به وجود سازوکارهای نظارتی مؤثر و پایبندی به الزامات کیفیت وابسته است.

وی با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در تضمین کیفیت محصولات و خدمات افزود: کیفیت باید به بخشی از فرهنگ جوامع تبدیل شود و برای تحقق آن، نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌ها ضروری است.

مدیرکل استاندارد گیلان با بیان اینکه کنترل کیفیت تنها به سنجش شاخص‌های کیفی کالاها محدود نمی‌شود، تصریح کرد: توجه به کیفیت علاوه بر ارتقای بهره‌وری، زمینه توسعه تجارت، حفاظت از محیط زیست و برنامه‌ریزی برای آینده را فراهم می‌کند.

محمدی با اشاره به شعار روز استاندارد با عنوان «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» بیان کرد: کنترل کیفیت در افزایش ایمنی و اعتبار تولیدات، تقویت اعتماد در بازار و توسعه تجارت نقش مؤثری دارد و از این رو، باید جایگاه آن در فرایندهای تولید و عرضه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با تشریح عملکرد این اداره‌کل در حوزه ارزیابی مصرف انرژی گفت: سال گذشته ۷۹ واحد در چارچوب معیارهای مصرف انرژی مورد ممیزی قرار گرفتند که از این تعداد، ۲۰ واحد منطبق با استانداردها و ۱۶ واحد دارای مغایرت بودند.

مدیرکل استاندارد گیلان افزود: واحدهای دارای مغایرت برای اعمال جریمه به وزارت نیرو معرفی شدند.

محمدی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارزیابی کالاهای وارداتی و صادراتی اشاره کرد و گفت: در این بخش، ۵ هزار و ۷۰۰ واحد وارداتی و ۱۶۷ واحد صادراتی از نظر انطباق با شاخص‌های کنترل کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین نظارتی در فرایند تولید و عرضه کالاها اظهار کرد: در راستای اجرای نظارت‌های هوشمند، ۹۶۸ بازدید میدانی و ۴ هزار و ۵۶۹ مورد بازرسی از بازار انجام شده است.

مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی در تجهیزات و فضاهای عمومی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل ایمنی، ۹۵۷ مورد ارزیابی استاندارد آسانسور و ۵۸۶ مورد بازدید از تجهیزات شهربازی‌ها و زمین‌های بازی انجام شده است.

محمدی در پایان با تأکید بر تفاوت میان الزام قانونی و فرهنگ‌سازی در حوزه کیفیت گفت: استاندارد با قانون قابلیت اجرا دارد، اما تحقق کیفیت پایدار مستلزم باور، تعهد و مسئولیت پذیری است.