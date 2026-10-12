به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر دوشنبه در بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر گیلان، با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه استاندارد اظهار کرد: استاندارد نباید صرفاً مجموعه‌ای از الزامات فنی و قانونی تلقی شود، بلکه باید به یک ارزش و فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران وظایف متعددی در حوزه تدوین استانداردها، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی دارد، افزود: تاکنون حدود ۳۵ هزار استاندارد ملی تدوین شده است، اما ارزش واقعی این استانداردها زمانی محقق می‌شود که به‌درستی در جامعه اجرا شوند و مورد استفاده قرار گیرند.

استاندارد در زندگی روزمره مردم جریان دارد

مدیرکل استاندارد گیلان با تأکید بر اینکه مفاهیم استاندارد به زندگی روزمره مردم گره خورده است، تصریح کرد: بسیاری از فعالیت‌های روزانه شهروندان، از استفاده از لوازم خانگی و آسانسور تا بهره‌گیری از خودرو و تجهیزات جایگاه‌ های سوخت، با موضوع استاندارد، ایمنی و کیفیت ارتباط مستقیم دارد.

محمدی ادامه داد: استاندارد مفهومی تخصصی و دور از دسترس مردم نیست؛ بلکه همه شهروندان در جایگاه مصرف‌ کننده، فروشنده یا تولید کننده می‌توانند در ارتقای سطح کیفیت کالاها و خدمات نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی مصرف‌ کنندگان هنگام خرید کالا بیان کرد: شرایط اقتصادی موجب شده است که قیمت در بسیاری از مواقع به مهم‌ترین معیار انتخاب تبدیل شود، در حالی که توجه به کیفیت، ایمنی و اعتبار نشان استاندارد نیز باید در تصمیم‌گیری‌های خرید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد گیلان تأکید کرد: مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی تلاش زیادی می‌کنند و سازمان استاندارد نیز در قبال حفظ سلامت و ایمنی آنان مسئولیت دارد؛ از این رو، صیانت از اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باید در کانون فعالیت‌های این مجموعه قرار گیرد.

برخورد با تخلفات و نظارت مستمر بر کیفیت کالاها

محمدی با اشاره به اقدامات نظارتی اداره‌کل استاندارد گیلان گفت: نظارت بر کیفیت محصولات، رسیدگی به شکایت‌های مردمی و برخورد با تخلفات از جمله وظایفی است که با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه شکایت‌های مربوط به کیفیت کالاها و خدمات پس از فروش در این اداره‌کل بررسی می‌شود، افزود: شکایت‌های دریافتی، حتی در مواردی که محصول تولید استان نباشد، پیگیری می‌شوند و رسیدگی تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد.

مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به انجام بیش از ۱۲۰ مورد خرید و آزمون کالا در شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: بخشی از این بررسی‌ها به شناسایی موارد عدم انطباق منجر شده است که نتایج آن به تولیدکنندگان اعلام می‌شود تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.

محمدی ادامه داد: در مواردی که عدم انطباق‌ها جدی و بحرانی باشد، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری می‌شود و پرونده واحدهای متخلف در کمیسیون‌های مربوط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات حقوقی و نظارتی این اداره‌کل در دوره مورد اشاره گفت: ۲۷ پرونده مرتبط با تخلفات واحدها در کمیسیون ماده ۴۲ مطرح شده که از این تعداد، هفت مورد به جریمه نقدی و ۲۰ مورد به اخطار منجر شده است.

مدیرکل استاندارد گیلان همچنین از تعلیق ۵۴ پروانه استاندارد و صدور ۳۳۵ مورد تذکر و اخطار در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: در این مدت، چهار مورد توقیف کالا در بازار و دو مورد امحای کالا نیز انجام شده است.

محمدی با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان باید در کنار نظارت بر کیفیت صورت گیرد، تصریح کرد: در مواردی که تخلفی صورت گیرد، به‌ویژه تخلفاتی که سلامت و ایمنی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به جامعه

وی با اشاره به ظرفیت رسانه‌ها در گسترش فرهنگ استاندارد اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با طرح پرسش‌های مردم، اطلاع‌رسانی درباره الزامات استاندارد و معرفی خدمات دستگاه‌های مسئول، به افزایش آگاهی عمومی و تقویت مطالبه‌گری در حوزه کیفیت کمک کنند.

مدیرکل استاندارد گیلان افزود: خبرگزاری‌ها به دلیل جایگاه حرفه‌ای و نقش آن‌ها در اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار قابل استناد، از اهمیت ویژه‌ای در این زمینه برخوردارند و تعامل با رسانه‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با حقوق خود و وظایف دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

محمدی با اشاره به محدودیت امکانات و اعتبارات برای اجرای برنامه‌های گسترده فرهنگ‌سازی بیان کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و طراحی برنامه‌های مشترک می‌تواند به ترویج مفاهیم استاندارد در میان اقشار مختلف جامعه کمک کند.

تربیت سفیران استاندارد در مدارس گیلان

وی با تأکید بر اهمیت آموزش از سنین پایین گفت: نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد باید از لایه‌های پایه جامعه، به‌ویژه مدارس و خانواده‌ها، آغاز شود؛ زیرا کودکان می‌توانند علاوه بر یادگیری این مفاهیم، در انتقال آن به خانواده‌های خود نیز نقش مؤثری داشته باشند.

مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اجرای طرح «تربیت سفیر استاندارد» در تعدادی از مدارس شهرستان رشت افزود: در قالب این طرح، حدود ۴۰۰ دانش‌آموز آموزش‌های مرتبط با استاندارد را دریافت کرده‌اند.

محمدی تصریح کرد: تجربه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس نشان می‌دهد که کودکان ظرفیت خوبی برای یادگیری و انتقال مفاهیم استاندارد دارند و تقویت این رویکرد می‌تواند در شکل‌گیری رفتارهای صحیح مصرف و توجه بیشتر خانواده‌ها به کیفیت و ایمنی کالاها مؤثر باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی رسانه‌ها، خانواده‌ها، مدارس و دستگاه‌های اجرایی برای گسترش فرهنگ استاندارد گفت: هدف نهایی این است که توجه به کیفیت، ایمنی و حقوق مصرف‌کنندگان به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.

فرهنگ‌سازی استاندارد از مدارس آغاز می‌شود

«کاوه تحویلداری» در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت آموزش عمومی استاندارد اظهار کرد: طرح سفیر استاندارد با همکاری مدارس اجرا می‌شود و دانش‌آموزان در قالب این طرح، خانواده‌های خود را با ضرورت استفاده از کالاهای دارای نشان استاندارد آشنا می‌کنند.

وی افزود: همان‌طور که طرح همیار پلیس در افزایش توجه خانواده‌ها به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مؤثر بوده است، دانش‌آموزان نیز می‌توانند با یادآوری اهمیت استاندارد، خانواده‌های خود را به انتخاب کالاهای استاندارد ترغیب کنند.

معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد گیلان با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی در سطوح دانشگاهی و تخصصی نیز دنبال می‌شود، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های تخصصی برای دانشجویان رشته‌های مرتبط و تعامل آموزشی با واحدهای صنعتی از جمله برنامه‌های این مجموعه است.

آموزش تخصصی صنایع برای ارتقای کیفیت تولید

تحویلداری با اشاره به ضرورت افزایش هماهنگی میان واحدهای صنعتی بیان کرد: برگزاری دوره‌های تخصصی و تبادل اطلاعات میان صنایع مرتبط، از جمله کارخانه‌های سیمان و تولیدکنندگان بتن آماده، در دستور کار قرار دارد تا زمینه ایجاد وحدت رویه در موضوعاتی مانند طرح اختلاط بتن و الزامات فنی فراهم شود.

وی همچنین بر اهمیت آموزش مدیران کنترل کیفیت در زمینه کالیبراسیون و تحلیل گواهینامه‌های اندازه‌شناسی تأکید کرد و گفت: صرف انجام کالیبراسیون یک وسیله اندازه‌گیری به معنای صحت کامل عملکرد آن نیست، بلکه نتایج درج‌شده در گواهینامه باید به‌درستی تحلیل و خطاهای احتمالی نیز در فرایند تولید لحاظ شود.

معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد گیلان ادامه داد: دقت تجهیزات اندازه‌گیری در کیفیت تولید، فرمولاسیون محصولات و اندازه قطعات صنعتی نقش مهمی دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلال در فرایند تولید شود.

کنترل وزن کالاها و نظارت بر کمیت محصولات

تحویلداری با اشاره به مسئولیت‌های حوزه ارزیابی انطباق در زمینه کنترل کمیت کالاهای پیش‌ بسته‌ بندی‌شده اظهار کرد: نمونه‌برداری از محصولات عرضه‌شده در بازار و بررسی وزن و حجم آن‌ها از جمله اقدامات نظارتی این حوزه است.

وی افزود: درج وزن خالص روی بسته‌بندی کالاهای خوراکی و کنترل انطباق وزن اعلام‌شده با مقدار واقعی محصول، از موضوعات مورد توجه بازرسان استاندارد است و در صورت مشاهده تخلف، پرونده واحدهای متخلف برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به نظارت بر خالص‌فروشی در قنادی‌ها گفت: وزن جعبه و بسته‌بندی نباید به‌عنوان وزن محصول محاسبه شود و این موضوع در جریان بازرسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد گیلان همچنین از کنترل کمیت در جایگاه‌های عرضه سوخت خبر داد و بیان کرد: اندازه‌گیری و بررسی حجم سوخت مایع و گاز از جمله اقداماتی است که با هدف اطمینان از رعایت الزامات مربوط انجام می‌شود.

نظارت بر مصنوعات طلا با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان

تحویلداری با اشاره به اهمیت نظارت بر مصنوعات طلا اظهار کرد: تولیدکنندگان مصنوعات طلا باید الزامات قانونی مربوط را رعایت کنند و محصولات تولید داخل نیز باید دارای کد شناسایی معتبر باشند.

وی به شهروندان توصیه کرد هنگام خرید مصنوعات طلا، به کد شناسایی حک‌ شده روی محصول توجه داشته باشند و از خرید کالاهای فاقد شناسه معتبر خودداری کنند.

وی با بیان اینکه کنترل عیار طلا به دلیل ماهیت آزمون‌ها و هزینه‌های مرتبط، با دشواری‌ هایی همراه است، افزود: اداره‌کل استاندارد گیلان از ظرفیت‌ های نظارتی مختلف برای بررسی انطباق مصنوعات طلا با الزامات استاندارد استفاده می‌کند.

هزینه‌های کیفیت، سرمایه‌گذاری برای تولید پایدار

معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد گیلان با تأکید بر اهمیت سنجش تجهیزات اندازه‌گیری گفت: ترازوها و باسکول‌های مورد استفاده در مراکز تجاری، واحدهای صنعتی، گمرکات و سایر محل‌های عرضه و مبادله کالا باید از نظر صحت اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گیرند.

تحویلداری با بیان اینکه رعایت الزامات استاندارد و کیفیت باید به‌عنوان بخشی از فرایند تولید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: بی‌توجهی به کیفیت می‌تواند در بلندمدت به اعتبار برند و جایگاه محصول در بازار آسیب بزند؛ ازاین‌رو، هزینه‌کرد در حوزه کیفیت را باید سرمایه‌گذاری برای حفظ اعتماد مصرف‌کنندگان و پایداری تولید دانست.