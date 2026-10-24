تورم ۹۷ درصدی پوشاک؛ هزینه خرید لباس تقریبا دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای تورمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بازار پوشاک و کفش در شهریور ۱۴۰۵ همچنان با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به ۹۶.۹ درصد رسیده و میانگین قیمت کالاهای آن در مقایسه با شهریور سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

بر اساس داده‌های اعلام‌شده، تورم ماهانه پوشاک و کفش در شهریور امسال ۶.۳ درصد و تورم سالانه این گروه ۶۶.۸ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها تنها به مقایسه سالانه محدود نیست و در فاصله مرداد تا شهریور نیز ادامه داشته است.

پوشاک در میان گروه‌های دارای تورم ماهانه بالا

بررسی آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد پوشاک و کفش با تورم ماهانه ۶.۳ درصدی، در شهریورماه در کنار گروه‌هایی مانند آموزش، از جمله بخش‌های دارای افزایش قیمت قابل‌توجه بوده است. در همین ماه، تورم ماهانه کل کشور ۴.۲ درصد گزارش شد؛ بنابراین سرعت افزایش قیمت پوشاک از متوسط رشد قیمت‌ها در کل سبد مصرفی خانوار بیشتر بوده است.

این اختلاف اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای ناشی از خرید لباس و کفش در این ماه از روند عمومی افزایش قیمت‌ها نیز فراتر رفته است.

فاصله تورم پوشاک با میانگین تورم سالانه

تورم سالانه پوشاک در شهریور به ۶۶.۸ درصد رسیده است؛ در حالی که تورم سالانه کل کشور ۷۳.۶ درصد اعلام شده است. در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه پوشاک با ثبت رقم ۹۶.۹ درصد، از تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور، معادل ۸۹.۸ درصد، بالاتر بوده است.

این تفاوت نشان می‌دهد رشد قیمت پوشاک در مقایسه با شهریور سال گذشته شدت بیشتری داشته، هرچند میانگین تغییرات آن در بازه دوازده‌ماهه منتهی به شهریور از نرخ سالانه کل کشور پایین‌تر بوده است.

همچنین ضریب اهمیت پوشاک و کفش در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴.۵۲ درصد اعلام شده است. این ضریب بیانگر وزن این گروه در سبد مصرفی مورد استفاده برای محاسبه تورم است؛ بنابراین، افزایش قیمت پوشاک در کنار سایر گروه‌های کالایی و خدماتی بر هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد، اما سهم آن در تورم کل با نرخ تورم خود گروه یکسان نیست.