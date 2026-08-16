تورم سالانه تولیدکنندگان صنعتی به ۷۰.۹ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۶۰۵.۳ میباشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳۶.۲ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۹.۰ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۷۰.۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳۶.۲ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۷.۱ درصد)، ۹.۱ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۳۶.۲ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۰۷.۴ درصد مربوط به گروه "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" و کمترین تورم فصلی با ۱۳.۱ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت" می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰۹.۰ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۶.۳ درصد)، ۴۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۰۹.۰ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۷۶.۲ درصد مربوط به گروه "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۶۴.۶ درصد مربوط به گروه "ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی" می‌باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۷۰.۹ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۱.۸ درصد)، ۱۹.۱ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷۰.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۹۶.۸ درصد مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" و کمترین تورم سالانه با ۴۵.۹ درصد مربوط به گروه "ساخت پوشاک" می‌باشد.