به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان‌پور، ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری لرستان، با تأکید بر نقش جمعی اعضای این مجموعه در اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: هر آنچه در این مرکز و خانواده بزرگ کارشناسی، وکالت و مشاوره خانواده محقق شده، حاصل تلاش جمعی اعضا در سراسر کشور بوده است.

عبدلیان‌پور با اشاره به مشارکت اعضای این مجموعه در استان‌های مختلف افزود: وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در استان‌های مختلف از لرستان، فارس، سیستان‌ و بلوچستان، خراسان، مازندران، گیلان و ... تا تهران، هرکدام به اندازه توان و مسئولیت خود در پیشبرد امور نقش داشته‌اند و دستاوردهای این مجموعه حاصل همکاری همه اعضاست.

تلاش کارشناسان برای ارزیابی خسارات جنگ

وی با اشاره به اقدامات کارشناسان رسمی در جریان جنگ اخیر گفت: کارشناسان در این حوادث فعالیت‌هایی انجام دادند که کم‌نظیر و بی‌بدیل بوده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به ارزیابی خسارات واردشده به صنایع و مراکز صنعتی در استان اصفهان اظهار کرد: کارشناسان در ارزیابی خسارات مجموعه‌هایی از جمله فولاد مبارکه، صنایع اپتیک و چندین شهرک صنعتی در اصفهان مشارکت داشتند؛ مراکزی که در جریان حوادث جنگی خسارات سنگینی متحمل شدند.

عبدلیان‌پور با تأکید بر دشواری شرایط فعالیت کارشناسان در زمان ارزیابی خسارات افزود: انجام این مأموریت‌ها در شرایطی صورت گرفت که کارشناسان با محدودیت‌ها و دشواری‌های ناشی از وضعیت جنگی روبه‌رو بودند و با وجود این شرایط، مسئولیت تخصصی خود را دنبال کردند.

مجروحیت برخی کارشناسان در جریان مأموریت‌ها

وی در ادامه با اشاره به پیامدهای این فعالیت‌ها برای برخی اعضای مجموعه کارشناسی گفت: شماری از کارشناسان در جریان این اقدامات آسیب دیدند و به جمع جانبازان پیوستند؛ همچنین برخی کارشناسان همچنان بستری هستند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به نقش اعضای این مجموعه در مستندسازی و ارزیابی خسارات جنگ، تلاش‌های آنان را بخشی از مسئولیت حرفه‌ای و جمعی این نهاد در شرایط دشوار توصیف کرد.

حمله به دادگاه لار اوج جنایت است

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به حمله به دادگاه لار، این اقدام را تعرض به یکی از مهم‌ترین نهادهای تحقق عدالت توصیف کرد و گفت: در این حادثه، ۲۶ نفر از ارباب‌رجوع، دو قاضی، سه وکیل و دو کارشناس حضور داشتند که در جریان این حمله به شهادت رسیدند.

عبدلیان‌پور در ادامه سخنان خود با تشریح ابعاد این حادثه اظهار کرد: در روز حمله به دادگاه لار، این مجموعه هدف حمله موشکی قرار گرفت و خسارات و تلفات سنگینی به بار آمد.

وی با اشاره به طرح این موضوع در نشست حقوقی گروه بریکس افزود: در جمع حقوقدانان این مجموعه، برای تبیین ابعاد حادثه، این پرسش را مطرح کردم که اگر در یک روز کاری، چند موشک مستقیماً به دادگاه‌های پکن، مسکو یا برازیلیا اصابت کند و افراد حاضر در آن، از جمله قضات و وکلا، هدف قرار گیرند، واکنش جامعه حقوقی جهان چه خواهد بود؟

حمله به دادگاه؛ تعرض به محل اجرای عدالت

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر جایگاه دادگاه‌ها در نظام حقوقی و قضایی گفت: دادگاه محل رسیدگی به اختلافات، احقاق حق و اجرای عدالت است و هدف قرار دادن چنین مکانی، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول و قواعد حقوقی و انسانی مطرح می‌کند.

عبدلیان‌پور با اشاره به نحوه وقوع حمله به دادگاه لار اظهار کرد: در این حادثه چهار موشک مستقیماً به دادگاه اصابت کرده و پس از حمله نیز پهپادها برای حدود چهار ساعت در منطقه حضور داشته‌اند؛ تا مانع امدادرسانی شوند.

وی همچنین تاکید کرد که آمبولانس‌ها و مجروحان نیز در جریان این حادثه هدف حمله قرار گرفته‌اند.

استفاده از موشک‌های چندپاره‌شونده در لامرد، اوج جنایت جنگی است

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، در ادامه سخنان خود با اشاره به مستندات به‌دست‌آمده از حملات به لامرد، درباره نوع موشک‌های استفاده‌شده و آنچه جنایت جنگی علیه دانش‌آموزان توصیف کرد، اظهار کرد: در لامرد، بسیاری از مستنداتی که به دست آوردیم، مربوط به موشک‌هایی است که برای نخستین بار در دنیا آزمایش می‌شدند.

وی با بیان اینکه این موشک‌ها پیش از رسیدن به زمین به ۱۸۰ هزار قطعه از جنس تنگستن تبدیل می‌شدند، گفت: «به بدن هر کسی که این قطعات می‌نشست، کارش تمام بود.»

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، ادامه داد: در همین گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خودشان گفته‌اند که همه اینها جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت بین‌المللی است؛ چهار عنوان جرمی که در تعاریف جنایت بین‌المللی مطرح است.

وی با تأکید بر آنچه درباره مشخصات موشک‌ها و قابلیت مشاهده هدف مطرح شده است، افزود: خودشان بیان کردند که این موشک‌ها حرارتی بوده و دوربین‌های خیلی واضح داشته‌اند؛ تا لحظه اصابت، اپراتور می‌دانسته به کجا می‌خواهد اصابت کند.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: در گزارش مورد اشاره آمده است که حتی دانش‌آموزان با لباس دانش‌آموزی قابل رؤیت بوده‌اند؛ همچنین دیوار نقاشی‌شده مدرسه و دیواری که مدرسه را از مکان‌های دیگر جدا می‌کرده، قابل مشاهده بوده است.

حمله دوباره به یک محل، اوج جنایت جنگی است

وی با اشاره به اصطلاح «دبل‌تپ» در حقوق بین‌الملل و مباحث مربوط به جنایت جنگی، اظهار کرد: در حقوق بین‌الملل، در همین جنایت جنگی، موضوع دبل‌تپ یعنی بار دوم؛ این دیگر اوج جنایت جنگی است. یعنی اگر بار اول نباشد، بار دوم یک جا را بزنیم، دیگر جنایت جنگی است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به حضور دانش‌آموزان در نمازخانه مدرسه گفت: دانش‌آموزانی که گرد معلمان خود در نمازخانه جمع می‌شوند؛ این غیر از نسل‌کشی و جنایت جنگی چیست؟

عبدلیان‌پور در ادامه تأکید کرد: خودشان در همین گزارش کمیته حقیقت‌یاب، صراحتاً بیان کرده‌اند که این جنایت جنگی است. همه این موارد قابل رؤیت بوده، قابل دیدن بوده، ولی اوج جنایت را انجام دادند.

کارشناسی دقیق خسارات فرودگاه‌ها زمینه طرح دعاوی مستند را فراهم کرد

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به بررسی کارشناسی خسارات واردشده به فرودگاه‌های کشور در جریان جنگ، گفت: انجام کارشناسی‌های دقیق و مستند، امکان پیگیری حقوقی دعاوی را فراهم می‌کند.

حسن عبدلیان‌پور در ادامه سخنان خود با بیان خاطره‌ای از روند بررسی خسارات فرودگاه‌های کشور اظهار کرد: در جریان جنگ، کارشناسان این مجموعه برای بررسی وضعیت فرودگاه‌های مختلف ایران اعزام شدند و این کارشناسی‌ها با تأکید رئیس قوه قضائیه بر سرعت و دقت در انجام کار دنبال شد.

وی با قدردانی از رئیس قوه قضائیه افزود: در اوج جنگ، با وجود شرایط دشوار آن روزها، ایشان بر انجام سریع و دقیق کارشناسی‌ها تأکید داشتند و خواستار بررسی مستند خسارات واردشده به فرودگاه‌ها شدند.

کشف قطعه‌ای با نشان یک شرکت آلمانی در فرودگاه جهرم

عبدلیان‌پور با اشاره به بررسی فرودگاه‌های مختلف کشور، از جمله فرودگاه تبریز، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، فرودگاه مهرآباد، فرودگاه شیراز، فرودگاه بندرعباس، فرودگاه لار و فرودگاه جهرم، گفت: در جریان بررسی‌های کارشناسی در فرودگاه جهرم، قطعه‌ای مربوط به شیلنگ یک موشک پیدا شد که نشان یک شرکت آلمانی روی آن وجود داشت.

وی ادامه داد: این قطعه در همان محل صورت‌جلسه شد و کارشناسی‌های لازم درباره آن انجام گرفت.

به گفته عبدلیان‌پور، بررسی‌ها نشان داد که شرکت مورد اشاره در ایران نیز نمایندگی دارد.

پیگیری حقوقی بر پایه مستندات کارشناسی

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به اقدامات بعدی این مجموعه گفت: پس از بازگشت به تهران، علیه شرکت مورد اشاره طرح دعوی کردیم.

وی با تأکید بر نقش کارشناسان رسمی در پیگیری حقوقی خسارات ناشی از جنگ، اظهار کرد: این نمونه نشان می‌دهد که نظام کارشناسی چگونه می‌تواند به طرح دعوایی دقیق، مستند و مبتنی بر بررسی‌های علمی کمک کند.

دادخواست‌های مربوط به جنایات جنگی به طرف‌های مورد شکایت ابلاغ می‌شود

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از پیگیری دادخواست‌های مرتبط با خسارات و جنایات جنگی خبر داد و گفت: این دادخواست‌ها با پیوست‌های متعدد و مستندات تفصیلی تنظیم شده‌اند و روند ابلاغ و رسیدگی به آن‌ها در حال پیگیری است.

عبدلیان‌پور در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد حقوقی دادخواست‌های مطرح‌شده اظهار کرد: حجم مستندات و پیوست‌های این پرونده‌ها به اندازه‌ای است که هر دادخواست، از نظر محتوا و مستندات با یک کتاب قابل مقایسه است.

وی افزود: این دادخواست‌ها همراه با پیوست‌های متعدد تنظیم شده‌اند و ابلاغ آن‌ها به طرف‌های مورد شکایت در دستور کار قرار گرفته است.

عبدلیان‌پور با اشاره به طرف‌هایی که دادخواست‌ها برای آن‌ها ارسال می‌شود، اظهار کرد: کاخ سفید و دونالد ترامپ، وزارت جنگ و وزارت خزانه‌داری آمریکا، همچنین شرکت‌های «ریتون» و «لاکهید مارتین» از جمله طرف‌هایی هستند که در این روند برای آن‌ها ابلاغ قضایی صادر شده است.

وی این دو شرکت را فعال در زمینه ساخت جنگنده و تجهیزات نظامی توصیف کرد و گفت: این شرکت‌ها در ارتکاب یا پشتیبانی از این جنایات جنگی نقش داشته‌اند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین گفت که کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن نیز در زمره طرف‌هایی قرار دارند که، ابلاغ‌های مربوط به این پرونده‌ها برای آن‌ها انجام می‌شود.

عبدلیان‌پور درباره شیوه ابلاغ توضیح داد: نسخه‌ای از دادخواست به همراه برگه اخطاریه ارسال می‌شود و، یک نسخه پس از امضا به مرجع مربوط بازگردانده می‌شوند.

برگزاری جلسات رسیدگی تا پایان سال

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری جلسات دادرسی مرتبط با این پرونده‌ها خبر داد و گفت: جلسات رسیدگی پیش‌تر نیز برگزار شده و برنامه‌ریزی شده است که در هفته‌های پیش رو، ماه جاری و ماه آینده و سپس تا پایان سال، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این پرونده‌ها به‌صورت متوالی ادامه پیدا کند.

عبدلیان‌پور با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند، بر پیگیری حقوقی پرونده‌ها و استمرار جلسات رسیدگی تأکید کرد.

آرای صادرشده علیه آمریکا به ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به روند پیگیری دعاوی علیه آمریکا در محاکم داخلی گفت: پیش از طرح دعاوی اخیر، مجموع آرای صادرشده علیه آمریکا حدود ۴۰ میلیارد دلار بود، اما این رقم اکنون به حدود ۲۹۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی محاکم داخلی برای رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: رسیدگی به این دعاوی در چارچوب صلاحیت‌هایی انجام می‌شود که قوانین جمهوری اسلامی ایران برای محاکم دادگستری در نظر گرفته‌اند.

عبدلیان‌پور در پایان، این اقدامات را بخشی از فعالیت‌های کارشناسان رسمی دانست و از تلاش‌های آنان در زمینه بررسی مستندات و پیگیری پرونده‌ها قدردانی کرد.