به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه، تلاشهای بیوقفه برای یافتن آخرین مفقودی حادثه بهمن در کوهستان الوند به نتیجه رسید و پیکر این کوهنورد پیدا شد.
بهمنماه سال گذشته بود که پنج کوهنورد در حادثه بهمن گرفتار شدند. در روزهای نخست، اجساد سه نفر از آنان پیدا شد و یک نفر نیز سالم به آغوش خانواده بازگشت؛ اما جستجو برای یافتن پنجمین فرد مفقود که در زیر برف مدفون شده بود، با وجود تلاشهای گسترده، بینتیجه ماند.
بر اساس اعلام روابطعمومی هیئت کوهنوردی استان همدان، در تمام این مدت خانواده، دوستان و همنوردان این شخص، همراه با هیئت کوهنوردی، سازمان هلالاحمر و صعودهای ورزشی، دست از جستجو برنداشتند.
سرانجام برادر این کوهنورد موفق شد پیکر او را پیدا کند و به جستجوهای طولانی پایان دهد. با تلاش نیروهای هلالاحمر و جمعی از کوهنوردان، جسد این فرد به پایین کوه منتقل شد.
نظر شما