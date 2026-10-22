ترافیک روان صبحگاهی در معابر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان محترم خلوتی و روان بودن معابر پایتخت نباید موجب غفلت از رعایت سرعت مطمئنه شود با پرهیز از عجله، توجه به مسیر پیش‌رو و حفظ فاصله طولی ، سفری ایمن را برای خود و دیگر شهروندان رقم بزنید.

وی با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های حال حاضر شهر تهران نیز توضیح داد: ترافیک صبحگاهی امروز پنجشنبه در مسیرهای اصلی پایتخت عادی و روان است.

شریفی با تاکید بر ضرورت استفاده از پل های عابر پیاده گفت: عابران پیاده برای عبور ایمن از بزرگراه‌ها و معابر پرتردد، همواره از پل‌های عابر پیاده استفاده کنید و با ورود ناگهانی به مسیر حرکت خودروها، جان خود را در معرض خطر قرار ندهید چند قدم بیشتر برای رسیدن به پل عابر پیاده، می‌تواند از وقوع حادثه‌ای جبران‌ ناپذیر جلوگیری کند و شما را سالم به مقصد برساند.

ضمناً، حوالی ساعت ۰۵:۴۵ بامداد در مسیر «شرق به غرب بزرگراه شهید همت، محدوده خروجی اشرفی اصفهانی شمال» یک دستگاه خودروی سواری با عابر پیاده برخورد کرد که متاسفانه بر اثر شدت جراحات وارده عابر پیاده در دم جان باخت.

جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان به رانندگان توصیه می‌کند: رانندگان گرامی با تمرکز کامل بر مسیر حرکت، رعایت سرعت مطمئنه و توجه ویژه به حضور عابران پیاده به ‌ویژه هنگام عبور از تقاطع‌ها و محدوده‌های پرتردد، رانندگی کنید و همواره احتمال حضور عابر در مسیر تردد را در نظر بگیرید چرا که یک لحظه غفلت می‌تواند حادثه‌ای جبران‌ ناپذیر را رقم بزند.