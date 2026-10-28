امداد به ۱۱۵۵ حادثه و حریق در سمنان؛ ۹۵۱ نفر نجات یافتند

علی‌اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام یک هزار و ۱۵۵ مأموریت عملیاتی در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و یادآور شد: از این تعداد آتش نشان ها به ۲۶۶ مورد حریق و ۸۸۹ مورد حادثه و حریق رسیدگی کردند.

وی با اشاره به تماس‌های ثبتی سامانه ۱۲۵ توضیح داد: در این بازه زمانی، شهروندان ۱۳ هزار و ۳۳۴ بار با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که این آمار بیانگر حجم تماس‌های دریافتی و درخواست‌های شهروندان برای دریافت خدمات آتش‌نشانی و امدادی است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با تأکید بر نقش زمان حضور نیروهای امدادی در کاهش خسارات جانی و مالی اظهار کرد: میانگین زمان رسیدن آتش‌نشانان به محل حوادث در هفت ماه نخست سال به چهار دقیقه و ۲۱ ثانیه رسیده است.

تاج آبادی ادامه داد: برای انجام مأموریت‌ها یک هزار و ۳۱۰ دستگاه خودرو و دو هزار و ۷۰۹ نفر نیروی آتش‌نشان به محل حوادث اعزام شدند و در جریان این عملیات‌ها، ۹۵۱ نفر از شهروندان و افراد حادثه دیده نجات یافتند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی نیروهای عملیاتی تأکید کرد: خدمت‌رسانی شبانه روزی و حضور به موقع در صحنه حوادث از اولویت‌های سازمان آتش‌نشانی است و تیم‌های عملیاتی برای مواجهه با حوادث و ارائه خدمات امدادی به شهروندان آمادگی دارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای پیشگیرانه، در کاهش وقوع حوادث و خسارات ناشی از آن مشارکت کنند.