اجرای ۲۸۸۱ پروژه در کشور با مشارکت مالیاتی اصناف

به گزارش خبرگزاری مهر، داود خدابنده مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در ۲ سال گذشته اصناف با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود به تکمیل ۲۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتبار ۳۰ همت کمک کردند. امسال هم ۲۰۸۳ پروژه از جمله ۹۰۹ مدرسه با اعتباری حدود ۲۸ همت منتظر انتخاب شماست.

وی افزود: در دو سال گذشته در بخش آموزش، ۷۹۳ پروژه برای ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی تکمیل شده است. همچنین ۴۹۸ پروژه در زمینه احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۳۹۱ پروژه در حوزه آبرسانی و حفاظت از محیط زیست و ۲۲۱ پروژه در بخش سلامت از خانه‌های بهداشت تا بیمارستان‌ها، ساخته یا تکمیل شده‌اند.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین بیان کرد: در فهرست امسال نیز ۹۰۹ پروژه برای ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی اختصاص دارد. علاوه بر آن، ۱۹۴ پروژه در بخش احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۳۴۶ پروژه در حوزه آبرسانی به شهرها و روستاها و حفاظت از محیط زیست و ۲۰۵ پروژه نیز در بخش سلامت از خانه‌های بهداشت تا بیمارستان‌ها، برای انتخاب مؤدیان معرفی شده‌اند.

بر این اساس، حوزه آموزشی با ۹۰۹ پروژه، بیشترین تعداد را در میان چهار حوزه یادشده دارد. موضوعی که به گفته خدابنده، جایگاه زیرساخت‌های آموزشی را در فهرست امسال برجسته کرده است.