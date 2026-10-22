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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

زورگیری ۱۵ میلیارد ریالی از یک زن در شاهین‌شهر؛ سه متهم دستگیر شدند

زورگیری ۱۵ میلیارد ریالی از یک زن در شاهین‌شهر؛ سه متهم دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده انتظامی شاهین‌شهر از دستگیری سه متهم پرونده سرقت به‌عنف چهار دستبند طلا به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: متهم اصلی و دو همدستش کمتر از ۴۸ ساعت بازداشت شدند.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع این سرقت و با دستور قضایی، شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با تشریح چگونگی وقوع سرقت افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مالباخته حدود ساعت هفت صبح، هنگام خارج کردن خودروی خود از پارکینگ منزل، با اقدام غافلگیرانه یکی از متهمان روبه‌رو شد. این فرد از درِ عقب وارد خودرو شده و با تهدید سلاح سرد، زن را به خارج از شهر منتقل کرده و چهار دستبند طلای او را به سرقت برده است.

فرمانده انتظامی شاهین‌شهر ارزش تقریبی طلاهای سرقت‌شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، متهم اصلی و دو همدست او را شناسایی و دستگیر کردند.

بدیعیان با اشاره به نقش یکی از همدستان در طراحی سرقت تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد یکی از افراد دستگیرشده، زنی بوده که پیش از وقوع سرقت از جزئیات و تعداد طلاهای مالباخته اطلاع داشته است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر در پایان از شهروندان خواست هنگام خروج از منزل و استفاده از خودرو، به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز، مراقب اطراف خود باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با تهدید، در نخستین فرصت با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 6986189

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