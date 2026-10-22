سامان عرفانی فرماندار جدید کامیاران شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان کامیاران پیش از ظهر پنجشنبه در فرهنگسرای این شهر برگزار شد و سامان عرفانی بهعنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی و از خدمات ۲۱ ماهه کامیار میرزایی قدردانی شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در این مراسم با تأکید بر ضرورت استمرار برنامههای توسعهای شهرستان اظهار کرد: تغییر مدیران باید به تداوم مسیر خدمترسانی منجر شود و فرماندار جدید با شناسایی کاستیها، برای رفع مشکلات و تقویت نقاط قوت تلاش کند.
علی اکبر ورمقانی با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده در کامیاران افزود: فعالیتهای شهرداری در حوزه عمران شهری قابل مشاهده است و انتظار میرود با توجه به سوابق مدیریتی فرماندار جدید، روند توسعه و خدماترسانی در شهر موچش و روستاهای شهرستان نیز تقویت شود.
فرمانداری باید پذیرای مطالبات همه مردم باشد
معاون استاندار کردستان، ارتباط مستمر با مردم را از اولویتهای مدیریت شهرستان دانست و گفت: در فرمانداری باید به روی همه شهروندان، فارغ از گرایشهای سیاسی و فرهنگی، جنسیت و محل سکونت، باز باشد و مسئولان با شنیدن دغدغهها، انتقادها و پیشنهادهای مردم، از دیدگاههای آنان در مسیر اداره بهتر شهرستان بهره بگیرند.
ورمقانی همچنین با تأکید بر اهمیت فعالیت در حوزه اجتماعی خاطرنشان کرد: هر اندازه برای حل مسائل اجتماعی بیشتر تلاش شود، زمینه بروز مشکلات در حوزههای سیاسی و امنیتی نیز کاهش مییابد.
خدمترسانی مستمر، وظیفه مدیران است
وی با اشاره به ضرورت حضور مؤثر مدیران در کنار مردم اظهار کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، با وجود ابلاغ دستورالعمل دورکاری بانوان و حضور ۲۰ درصدی کارکنان مرد در ادارات، در بسیاری از دستگاهها همه کارکنان در محل خدمت حاضر شدند تا ارائه خدمات به مردم متوقف نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهمترین وظایف فرمانداریها در سال جاری برشمرد و افزود: پیشبینی میشود انتخابات پیش از پایان سال برگزار شود و زمان اجرای آن در انتظار دستور شورای عالی امنیت ملی است.
تأکید بر حفظ انسجام و همبستگی ملی
ورمقانی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از حضور بیش از ۲۳۰ شبانه مردم کردستان و کامیاران در اجتماعات خیابانی، گفت: مردم با وجود مشکلات، با صبوری، همدلی و انسجام در دفاع از کشور ایستادگی کردهاند.
وی اتحاد و همراهی مردم، نیروهای حاضر در میدان و مسئولان را عاملی مهم در تقویت جبهه داخلی دانست و بر ضرورت حفظ این همبستگی در برابر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تأکید کرد.
در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات کامیار میرزایی در مدت ۲۱ ماه تصدی فرمانداری کامیاران، سامان عرفانی بهعنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.
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