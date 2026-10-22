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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

واریز ۱۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان به حساب مجری طرح افزایش کالابرگ

واریز ۱۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان به حساب مجری طرح افزایش کالابرگ

با واریز ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر به حساب مجری طرح کالابرگ الکترونیکی جمع واریزی دولت بابت اجرای این طرح در مهر ماه سال جاری به ۱۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه ها، حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به حساب مجری طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در راستای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر و خانوار های کم درآمد خبر داد.

به گفته وی، این مبلغ به منظور افزایش ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر از اعضای خانوار، از مهرماه سال جاری برای ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ خانوار، معادل ۲۴ میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۱۵ نفر که نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری در موعد مقرر اقدام نموده اند اختصاص یافته است.

نوروزی همچنین یادآور شد که پیش از این، کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین و شارژ شده بود. با جمع واریزی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افرادی که در طرح جدید افزایش مبلغ کالابرگ در سامانه دولت من درخواست افزایش مبلغ کالابرگ داشته اند مجموعأ ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از هم وطنان با دریافت ۱۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان از افزایش مبلغ کالا برگ برخوردار شدند.

کد مطلب 6986351
طیبه بیات

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