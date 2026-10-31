منتظری: حفظ کرامت قضات زمینه ساز صدور آرای متقن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفرمنتظری، در جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده به سخن تاریخی امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: امام راحل فرمودند: رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله‌ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگ‌تر است با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.

وی افزود: شهید فهمیده با این عمل شجاعانه، حماسه آفرید و نام خودش را در تاریخ جاودانه کرد، پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و بسیاری از دستاوردهای نظام ما مرهون رشادت جوانان مومن و سلحشور این مرزو بوم، تحت رهبری امام راحل و رهبر شهید انقلاب است.

منتظری، اعتماد به جوانان را میراث راهبردی رهبر شهید انقلاب دانست و تصریح کرد: مرور بیانات ایشان نشان می‌دهد که نگاه رهبر شهید انقلاب به جوان، به عنوان نیرویی است که می‌تواند در عرصه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، دفاع و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند. در کنار این اعتماد، ایشان همواره نسبت به جنگ شناختی، عملیات رسانه‌ای و تلاش دشمن برای ناامیدسازی نسل جوان نیز هشدار می‌دادند.

رئیس دیوان عالی کشور در این خصوص به روایتی از امام صادق (علیه السلام) در ارتباط با لزوم هوشیاری نوجوانان در برابر دشمن اشاره کرد و گفت: حضرت می‌فرمایند: «بادِروا أَحداثَکُم بِالحَدیثِ قَبلَ أَن تَسبِقَکُم إِلَیهِمُ المُرجِئَةِ» به آموختن حدیث به نوجوانانتان پیش از آن که منحرفین آنان را گمراه سازند، اقدام کنید، افزون بر این، یکی از محورهای ثابت در بیانات رهبر شهید انقلاب نیز، هشدار درباره تلاش دشمن برای تغییر باورها و هویت نسل جوان است.

منتظری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه اجرای عدالت بدون حفظ عزت و کرامت قاضی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: عزت و کرامت قاضی در نظام اسلامی، نه از مادیات و امتیازات دنیوی، بلکه از اصالت وظیفه‌ای که بر عهده دارد، نشأت می‌گیرد. حفظ حرمت و شأن قاضی، تضمین‌کننده صیانت از حقوق شهروندان و تقویت عدالت در کل جامعه است.

وی در ادامه افزود: قضات عدلیه، از سالم‌ترین و در عین حال مظلوم‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌روند؛ قضات در مسیر پیگیری حقیقت و اجرای قانون، گاه با محدودیت‌های مالی و چالش‌های معیشتی روبه‌رو می‌شوند، اما با نجابت و عزت نفس، زندگی خود را بر پایه اصالت و پاکدامنی بنا کرده‌اند و با ایستادگی در برابر وسوسه‌های مالی، ضمن مبارزه با فساد، به احقاق حق و عدالت می‌پردازند.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: از منظر آموزه‌های دینی، سفارش شده است که قاضی و قضاوت‌کننده مورد تکریم و احترام قرار گیرد؛ وقتی عزت قاضی تضمین شود، این فرد با تمرکزِ کامل و بدون دغدغه نسبت به مسائل جانبی، به سوی رسیدگی عادلانه حرکت و آرایی متقن‌تر صادر خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به مزایای نظارت الکترونیک بر لزوم ارتقای سامانه‌های نظارت الکترونیکی بر عملکرد محاکم تاکید و خاطرنشان کرد: استقرار و تقویت سامانه‌های نظارت و پایش مستمر جریان رسیدگی به پرونده‌ها، نه تنها از بروز خطاهای انسانی و تأخیرهای غیرموجه جلوگیری می‌کند، بلکه با تضمین شفافیت در تمامی مراحل دادرسی، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را به شکلی بی‌سابقه تقویت می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان تصریح کرد: تقویت سیستم‌های نظارتی سرعت رسیدگی به دعاوی را به طرز چشمگیری افزایش داده و ضمن صرفه جویی در هزینه‌ها، دقت در صدور آرای متقن را تضمین می‌کنند.