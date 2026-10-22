دیباجی: مسئولیت در بسیج مأموریتی الهی و معامله با خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محسن حسینی دیباجی در جشنواره مالک اشتر بسیج با اشاره به ضرورت شناخت جایگاه و مسئولیت پاسداری از انقلاب اسلامی اظهار کرد: مسئولیت‌هایی که اکنون بر عهده ما قرار گرفته، فرصتی ارزشمند برای خدمت و انجام یک مأموریت الهی است و باید از این مجال برای ایفای وظیفه و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) به بهترین شکل بهره گرفت.

وی با استناد به داستان حضرت موسی(ع) و نجات بنی‌اسرائیل از سلطه فرعون افزود: یکی از درس‌های مهم تاریخ انبیا، توجه به قدرت لایزال الهی و ناامیدی از قدرت‌های پوشالی مادی است؛ همان‌گونه که خداوند قوم بنی‌اسرائیل را از سخت‌ترین شرایط عبور داد، امروز نیز قدرت الهی فراتر از تمامی محاسبات مادی است و نباید از تهدید و هیاهوی قدرت‌های بزرگ دچار ترس شد.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی با یادآوری فرمایشات امام خمینی(ره) مبنی بر اتصال انقلاب اسلامی به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، تصریح کرد: وظیفه همگانی است که با صیانت از مسیر انقلاب، در انجام مسئولیت‌های محوله دچار کوتاهی نشوند، چرا که جایگاه‌های سازمانی به‌خودی‌خود هدف نیستند بلکه اثربخشی در مأموریت‌ها اصالت دارد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر لزوم شناخت دقیق وظایف مسئولان و فعالان بسیج بیان کرد: حضور مؤثر در شوراهای حوزه، برنامه‌ریزی فرهنگی، رصد و خنثی‌سازی شبهات اعتقادی و سیاسی، بررسی آسیب‌های اجتماعی، تولید محتوای رسانه‌ای و تقویت ارتباط بین‌بخش‌ها از مهم‌ترین وظایفی است که باید با جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌ها آزمونی برای اثبات شایستگی در پیشگاه پروردگار است، خاطرنشان کرد: اگر کسی قدر این فرصت خدمت را نداند، توفیق خدمت از او سلب خواهد شد. بنابراین کارگزاران و بسیجیان باید در تمامی امور با خدا معامله کنند.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی با قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر بسیجیان در عرصه‌های گوناگون با وجود محدودیت‌های معیشتی، ابراز امیدواری کرد که این تلاشگران با حفظ روحیه اخلاص و مسئولیت‌پذیری، گام‌های استواری در مسیر خدمت به مردم و آرمان‌های نظام اسلامی بردارند.